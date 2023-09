175. Geburtstag von Koenig & Bauer in Maria Enzersdorf

Zur Eröffnung der Feierlichkeiten am 14. September, dem offiziellen Festakt, wurden in Maria Enzersdorf 100 nationale und internationale Gäste begrüßt. Neben Reden von Maria Enzersdorfs Bürgermeister DI Johann Zeiner, Koenig & Bauer Vorstandssprecher Dr. Andreas Pleßke und den beiden Geschäftsführern von Koenig & Bauer (AT), Rudolf Vogl und Robert Galik, in denen die wirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens für den Bezirk Mödling ebenso wie für das Unternehmen Koenig & Bauer – in den vergangenen Jahrhunderten wie in Zukunft – herausgestellt wurde, erhielten die Gäste einen Einblick in die Druckmaschinenproduktion am Standort.

Dr. Andreas Pleßke, hob insbesondere die Innovationskraft, die seit jeher vom österreichischen Standort ausgeht: »Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren internationalen Gesellschaften und Standorten ist eine wichtige Säule des Koenig & Bauer-Konzerns. In Mödling hat man die Spezialisierung auf Wertpapierdruckmaschinen hervorragend angenommen und in den letzten Jahren fortlaufend optimiert.«

Home of Security Printing

Als Teil der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer ist der österreichische Standort in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, auf die Montage von Wertpapierdruckmaschinen und den damit einhergehenden Kunden-Support spezialisiert sowie zusätzlich für den Vertrieb und Service von Bogenoffset-Maschinen im Vertretungsgebiet verantwortlich. Rudolf Vogl, Geschäftsführer Koenig & Bauer (AT) erklärt: »In unseren 175 Jahren Firmengeschichte gab es natürlich zahlreiche Veränderungen und Entwicklungen – dank unserer Anpassungsfähigkeit haben wir es immer wieder geschafft, neue Wege zu gehen. In den letzten Jahren lag ein besonderes Augenmerk auf der Taktmontage aufbauend auf einem neuen Logistik- und Bereitstellungskonzept, um Produktionsprozesse so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Damit wollen wir, unter anderem, unsere selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele erreichen.« Bis 2028 wird die CO 2 -Neutralität am Standort avisiert.

Neben der nachhaltigen Produktion und der stetigen Prozessoptimierung ist die Ausbildung neuer Fachkräfte ein zentrales Thema am Standort Mödling. Robert Galik, Geschäftsführer Koenig & Bauer (AT): »Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn die Lehrlinge von gestern schließlich als bestens geschultes Fachpersonal in der Werkhalle stehen. Hier sieht man sehr gut, dass sich die gemeinsame Arbeit lohnt und wir als Team funktionieren.« Etwa 50 Prozent der Monteur*innen in Maria Enzersdorf sind ehemalige Lehrlinge aus der eigenen Ausbildung. Daran ist gut erkennbar, dass nahezu alle nach ihrem Abschluss im Betrieb bleiben.

