Zünd läutet neue Ära im automatisierten Zuschnitt ein

Das neue ZCC unterstützt die Bedienerin mit zahlreichen intuitiven, intelligenten Funktionen, die über den gesamten Produktionsworkflow des digitalen Zuschnitts hinweg eingebaut sind. Das macht das Zünd Cut Center zur idealen Softwaresuite für den schnellen und einfachen Einstieg in den digitalen Zuschnitt und bietet für Erfahrene deutliche Verbesserungen in der Automatisierung von Auftragsvorbereitung und Produktion. Und ZCC sorgt in jeder Situation für qualitativ hochwertige Schneidergebnisse, unabhängig vom Erfahrungsgrad des Bedieners oder dem Automatisierungsgrad in der Datenaufbereitung.

Für jeden die passende Konfiguration

Dank ihrer Client-Server-Architektur ist Zünd Cut Center sehr flexibel skalierbar. Diese Modularität in der Software ermöglicht auf spezifische Produktionsanforderungen zugeschnittene Konfigurationen. Der Anwender erwirbt jene Softwarekomponenten, die er benötigt, nicht mehr und nicht weniger. Und er kann jederzeit weitere Optionen hinzufügen.

Zünd bietet das ZCC in zwei verschiedenen Editionen an. ZCC Zünd Cut Center Basic ist ideal für alle, die aufgrund ihrer Produktionsumgebung Funktionen wie einen automatischen Datenimport, eine Auftragsliste oder einen Datenaustausch mit anderen Systemen nicht benötigen. Mit ZCC Zünd Cut Center Basic kann der Bediener Quelldateien manuell über den Cut Editor in .zcc-Dateien umwandeln und als Produktionsdatei im Cut Center öffnen.

ZCC Zünd Cut Center Advanced ist die passende Edition für alle Anwender mit einem höheren Auftragsvolumen und dem Wunsch, durch automatisierte Abläufe die Produktivität zu steigern. Sie haben mehrere Zünd Cutter parallel im Einsatz und wollen zwecks Datenaustausch auch andere Produktionssysteme in den Workflow integrieren. In der Advanced-Edition stehen der Anwenderin Funktionen wie die Auftragsliste, Angaben zur geschätzten Produktionszeit, der Import über Hotfolder oder E-Mail-Benachrichtigungen zur Verfügung. Für beide Editionen können Softwareoptionen wie Camera Option, Pick & Place Option, Visualizing Option und Routing Option individuell erworben werden.

Cut Editor

Zentrale Softwarekomponente jeder ZCC Software Suite ist der Cut Editor. Über den Cut Editor werden die Quelldateien importiert und für den späteren Zuschnitt aufbereitet. Der Cut Editor wird direkt am Cutter über das Bedienpult bedient. Er kann aber auch an Arbeitsplätzen in der Druckvorstufe installiert sein und dort für die Produktionsvorbereitung eingesetzt werden und kann bei Bedarf um die Nesting Option erweitert werden.

Cut Server

Der Cut Server ist für den automatisierten Datenimport über Hotfolder, den Datenaustausch mit anderen Systemen wie ERP oder RIP oder die Berechnung der geschätzten Produktionszeit zuständig. Über den Zünd Cut Server läuft auch die Kommunikation zwischen Cut Editor und Cut Center. Andere Systeme können sich mittels .zcc-Format mit dem Cut Server verbinden. So können beispielsweise Materialien, Methoden oder geschätzte Produktionszeit abgefragt werden. Zahlreiche Softwarehersteller bieten bereits eine Standardintegration mit ZCC. Dadurch können auch vorbereitete Aufträge im .zcc-Format übermittelt werden. Die Software ist offen für fast jedes Importformat. Diese außerordentliche Konnektivität bietet dem Anwender eine einzigartige Flexibilität und Interoperabilität. Angesichts der Vielfalt an unterschiedlichsten Dateiformaten, die die Anwender täglich von ihren Kunden erhalten ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Zuschnitt wird noch effizienter

In der Materialdatenbank abgelegte Bearbeitungsparameter für unzählige Materialien und vordefinierte Importeinstellungen sorgen für einen maximalen Standardisierungsgrad. Vereinheitlichte Prozesse wiederum sorgen für wiederholbare Abläufe. Der Anwender kann von Skaleneffekten auf Kostenseite und in der Produktivität profitieren. So werden Aufträge nach Material, Verarbeitungsmethode oder Lieferzeit sortiert. Bei bedruckten Materialien erfolgt die Auftragserfassung automatisch über mitgedruckte QR-Codes. Alternativ kann bei unbedruckten Materialien die Auftragsreihenfolge mittels Stapelverarbeitungsfunktion definiert werden.

Für einen zusätzlichen Produktivitätsschub sorgt zudem die neue Möglichkeit, auf einem Zünd Cutter unterschiedliche Aufträge gleichzeitig zuschneiden zu können. Zünd hat den Datenimport in das ZCC weiterentwickelt und das Datenhandling weitgehend automatisiert. Die Zuweisung von Verarbeitungsmethoden, Schnittkonturenoptimierung, Metadaten, Material usw. erfolgt über Hotfolder Das sorgt für eine gleichbleibend hohe Qualität. Wiederkehrende Aufträge auf dem immer gleichen Qualitätslevel zu erledigen, wird so vereinfacht.

Auf der sicheren Seite mit der Software Maintenance

ZCC Zünd Cut Center wird als unbefristete Lizenz mit inkludierter Software-Maintenance angeboten. Die Software Maintenance gewährleistet nicht nur die Pflege und Lauffähigkeit der Software, die Kunden erhalten sämtliche neuen Optionen und Funktionen, die von Zünd für ZCC auf den Markt gebracht werden. Dies beinhaltet sowohl kleine Bugfix-Versionen als auch umfangreiche Software-Updates.

