Walstead Leykam kauft in Deutschland ein

Die Transaktion soll voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden. Gotha Druck ist eine etablierte Rollenoffsetdruckerei mit Sitz in Thüringen in Mitteldeutschland und beschäftigte zum Zeitpunkt der Insolvenz 233 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftete in dem am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr einen testierten Umsatz von 64,9 Mio. EUR.

Im Rahmen der Transaktion erwirbt Walstead Anlagen und Maschinen, sowie die Immobilien, zu denen eine 21.500 m² große Produktions- und Verwaltungsgebäude gehören. Walstead hat eine neue deutsche Tochtergesellschaft, die Walstead Gotha GmbH, gegründet. Uwe Stadler, Geschäftsführer von Walsteads NP Druck in St. Pölten, Österreich, wurde zum Geschäftsführer des neuen Unternehmens ernannt.

Stefan Gutheil, CEO von Walstead Leykam Druck, kommentierte: »Walsteads Strategie ist es, seine Produktions- und Vertriebspräsenz in den wichtigsten europäischen Druckmärkten zu erweitern, von denen Deutschland der Größte ist. Gotha ist von großer strategischer Bedeutung und wird unsere erste Produktionsstätte in Deutschland sein, wohin wir derzeit Produkte aus unseren österreichischen, tschechischen und slowenischen Werken exportieren. Wir freuen uns darauf, die Kunden in Gotha zu bedienen, die von Walsteads marktführenden und umfangreichen Heatset-Rollenoffsetdruckkapazitäten unterstützt werden, und unsere Präsenz auf dem deutschen Markt durch die Gewinnung neuer Kunden zu erhöhen.«

