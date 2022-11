Walstead Leykam Druck vor Standortschließung

Um die Position von Walstead Leykam Druck als wichtiger Arbeitgeber in Österreich und als eine der führenden Rollenoffset-Druckerei in Europa abzusichern, müsse man Restrukturierungsschritte setzen, so Stefan Gutheil, Vorstandsvorsitzender der Let’s Print Holding AG. Bereits Anfang Oktober verwies Gutheil in einem Interview mit der Graphischen Revue daraufhin, dass sich die Druckbranche in einem dramatischen Umbruch befindet. »Eine solche intensive Phase haben wir alle miteinander noch nicht erlebt, die uns immer wieder aufs Neue vor neue Herausforderungen stellt. Und die Planbarkeit ist sowieso schon weitgehend verloren gegangen. Wir fahren im Moment auf Sicht. Strategien haben heute leider eine sehr kurze Halbwertszeit.«

Insgesamt sei das Auftragsvolumen seit 2019 um 32 Prozent zurück gegangen und das Unternehmen rechnet vor allem im Bereich der Werbeprospekte mit einem weiteren Rückgang in der Höhe von 25 bis 30 Prozent im kommenden Jahr. Der rückläufige Markt verschärft den Wettbewerbsdruck auf die noch verbleibenden Mengen von Werbeprospekten – dem Kerngeschäft der Walstead Leykam Druck. Vor diesem Hintergrund sei eine Anpassung der Produktionskapazitäten dringend erforderlich. Dieses Ziel will man durch die Schließung des Standort Müllendorf erreichen. Dort sind 75 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Zurzeit laufen gerade Verhandlungen mit dem Betriebsrat in welchen Zeitraum die Schließung erfolgen soll und wie viele Mitarbeiter*innen davon betroffen sind. Gutheil versicherte der Belegschaft, dass man mit dem Eigentümer in letzten Verhandlungen über die Investition in zwei Trockner am Standort Neudörfl. Dies ist ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich.