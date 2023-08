Toblerone bringt Emotion ins Verkaufsregal

Der deutsche Verpackungshersteller Pfaffle hat mit seiner HP Indigo 30000 Digitaldruckmaschine individuell bedruckte Verpackungen für Toblerone erstellt, um deren Präsenz in den Supermarktregalen zu erhöhen und gleichzeitig eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern aufzubauen. Für die Marketingkampagne »That’s so You« (Das bist Du!) wurden mehr als 170.000 einzigartige Designs erstellt. Jedes Design wurde von der Agentur Bulletproof mit dem Spark-Element von HP SmartStream Designer erstellt, die jeweils einen anderen Persönlichkeitstyp ansprechen. Wobei auch das Hintergrunddesign und die Symbole entsprechend der auf der Verpackung beschriebenen Persönlichkeit angepasst wurden.

Jose Gorbea, von HP betonte in diesem Zusammenhang: »Wir klären Marken über den Digitaldruck und seine strategischen Vorteile auf und inspirieren sie dazu kreative Lösungen umzusetzen. Was einerseits das Wachstum beflügeln und den Return on Marketing (ROM) steigert soll.« Es ist nicht das erste Mal, dass Mondelēz, Eigentümer von Toblerone, und HP zusammenarbeiten, um personalisierte und individualisierte Verpackungen zu kreieren. Dazu gehören Kampagnen für Oreo in den USA, Cadbury in Großbritannien und Milka in Belgien. Mit der »That’s so You«-Kampagne will man eine emotionale Bindung zwischen Marke und Verbrauchern aufbauen.

Claire Kamara, Markenmanagerin von Toblerone, versichert: »Die Idee für diese Projekt stammt aus einem gemeinsamen Workshop mit Mondelēz in Großbritannien. Wir bei Toblerone sind bestrebt, unsere Kunden zu begeistern, indem wir neue, originelle und personalisierte Verpackungsdesigns entwickeln. Diese Projekt wird uns dabei helfen, die Digitaldrucktechnologie zu testen und besser zu verstehen, welche Möglichkeiten sie uns bietet, innovative Geschichten auf den Verpackungen zu erzählen.«

Die Sonderausgabe der Toblerone-Kampagne »That’s so You« ist von Ende Juni bis Mitte August 2023 in Sainsbury’s-Filialen in ganz Großbritannien erhältlich.