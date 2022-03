Stora Enso will vier Papierfabriken verkaufen

Die Veräußerungsabsicht steht im Einklang mit der Strategie des Konzerns, sich auf das langfristige Wachstumspotenzial für seine erneuerbaren Produkte in den Bereichen Verpackung, Gebäudelösungen und Biomaterialien zu konzentrieren. Die zur Veräußerung vorgesehenen Papierproduktionsstandorte von Stora Enso sind: Anjala in Finnland, Hylte und Nymölla in Schweden sowie Maxau in Deutschland. Es handelt sich um qualitativ hochwertige Standorte für die Papier- und Zellstoffproduktion mit einer starken Infrastruktur und qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern.

»Durch die Veräußerung eines Großteils unserer Papieraktivitäten können wir uns stärker auf unsere strategischen Wachstumsbereiche erneuerbare Verpackungen, Gebäudelösungen und Innovationen im Bereich Biomaterialien konzentrieren. Bei der Prüfung potenzieller Veräußerungsoptionen suchen wir nach neuen Eigentümern, die den Standorten und den dort arbeitenden Menschen eine nachhaltige und langfristige Zukunft bieten«, sagt Annica Bresky, Präsidentin und CEO.

Die vier Stora Enso-Standorte können in einer oder mehreren Transaktionen veräußert werden. Stora Enso hat sich nicht auf einen Termin für den Abschluss des Veräußerungsprozesses festgelegt. Der eingeleitete Verkaufsprozess hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Papierbetriebe von Stora Enso, die weiterhin ihre jeweiligen Kunden bedienen. Der Stora Enso-Standort Langerbrugge in Belgien wird innerhalb der Gruppe verbleiben.

Stora Enso verfügt derzeit über fünf Papierproduktionsstandorte, die von den Verkaufs-, Management- und Verwaltungsfunktionen der Sparte unterstützt werden. Insgesamt beschäftigt die Sparte Papier derzeit rund 2.200 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 belief sich der Nettoumsatz der Papiersparte auf 1.703 Millionen Euro.

www.storaenso.com