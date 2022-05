SolidTune optimiert den Verpackungsdruck

SolidTune wurde mit dem Ziel entwickelt, die speziellen Herausforderungen der Verpackungsproduktion zu bewältigen. Die Lösung baut auf den erfolgreichen Tools InkTune und PressTune als Bestandteil des renommierten Agfa ECO3 Programms für nachhaltige Innovationen auf. Das neue Verfahren wendet nach dem Rastern und vor der Plattenbelichtung einen beispiellosen Algorithmus auf Volltöne und Text an. Auf diese Weise ist es möglich, den Farbverbrauch beim Druck um durchschnittlich 3 Prozent zu senken. SolidTune wird als Lizenz für die Druckvorstufen-Workflows Apogee und Amfortis angeboten und kann mit jeder Rastertechnologie, auch mit Agfa SPIR@L, genutzt werden.

Innovative Technologie für den Verpackungsdruck

In der letzten Stufe des Rendering-Prozesses vor der endgültigen Ausgabe wendet SolidTune einen speziellen farbsparenden Algorithmus auf die 1-Bit-Vollton-Pixel an. Im Unterschied zu anderen Produkten ist diese Softwarelösung zudem mit einer speziellen Schutzfunktion für die Vollton-Ränder ausgestattet, so dass ein gestochen scharfes und sauberes Druckbild entsteht. Dieses Leistungsmerkmal trägt dazu bei, eine besser druckbare 1-Bit-Datei für den Offset-Verpackungsdruck zu erstellen, da hier die Sonderfarben häufig als Vollton gedruckt werden.

»Der Verpackungsmarkt wächst und damit wachsen auch die Chancen für die Verarbeiter. Deshalb sind sie stets auf der Suche nach neuen Technologien, die ihnen helfen, eine bessere Druckqualität mit satten Farben zu liefern, aber trotzdem wirtschaftlich sind«, sagt Andy Grant, Global Head of Software bei Agfa.