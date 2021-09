Agfa präsentiert neue Inkjet-Lösungen auf der Fespa

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden nach all der Zeit wieder auf einem Agfa-Messestand begrüßen und mit ihnen persönlich sprechen können“, sagt Tom Vermeulen, Head of Agfa’s Inkjet Sign & Display Business Unit. „Agfa unterstützt seine Kunden dabei neue Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. Wir haben in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Lösungen entwickelt und verfeinert, die wir nun zeigen.“

Neue Inkjet-Lösungen

Agfas Flaggschiff für das obere Segment des Sign- und Displaymarktes. Der 3,3 m breite Hybriddrucker Jeti Tauro H3300 UHS LED ist auf die zuverlässige 24/7-Produktion ausgelegt, wobei er im 2-Pass-Modus eine Geschwindigkeit von bis zu 600 m²/ Stunde erreicht. Das System ist in sechs Konfigurationen erhältlich – vier für Corrugated und zwei für Rollen Medien.

Agfa bringt mit der Avinci CX3200 eine 3,2 m breite Sublimationslösung für Soft Signage auf den Markt für die Verarbeitung einer breiten Palette von Stoffen auf Polyesterbasis. Diese sind typisch für Soft Signage Anwendungen im Innen- und Außenbereich, ermöglicht wird das im Direktdruck oder auch über Transferpapier.

Alle Drucksysteme werden von Agfas Asanti Software (powered by Adobe) gesteuert, die den Druck-Workflow rationalisiert, Farbkonsistenz garantiert und mit ihren intelligenten Algorithmen den niedrigsten Tintenverbrauch auf dem Markt gewährleistet.

In einem dedizierten Bereich für den industriellen Inkjetdruck, in dem auch Druckmuster ausgestellt werden, stehen Experten bereit, um über Lösungen für Inkjet-Anwendungen zu sprechen, bei denen das Drucken Teil eines industriellen Produktionsprozesses ist. Einerseits entwickelt Agfa integrierte Drucklösungen, wie z.B. Alussa für die Lederdekoration oder InterioJet für den Druck von HPL Produkten (Laminate, Möbeloberflächen usw.).

Fespa 2021