SPIR@L-Rastertechnologie von Agfa

Die Rastertechnologie SPIR@L hält den Punkt von 1 – 99% stabil, gewährleistet lebendige Farben, optimiert die Bildschärfe und minimiert sujetbedingte Moiré. Von einigen Kunden wurde bestätigt, dass die Rastertechnologie unter anderem hilft die Verschmutzung in den Blautönen reduziert. Aufgrund der Art der Punktform wird auch der Farbverbrauch reduziert, was sich positiv auf die Trocknungszeit und den Energieverbrauch auswirkt und gleichzeitig Kosten einspart.

„Das Konzept hinter SPIR@L ist einfach genial“, erklärt Erik Peeters, Marktmanager für Akzidenzdruck bei Agfa. „Wir haben den herkömmlichen im Druck verwendeten Rasterpunkt durch eine Spiralform ersetzt. So wird für den Druck weniger Farbe benötigt, um den gleichen Bereich abzudecken, was zu einer besseren Bilddarstellung und einer höheren Effizienz an der Rollenoffsetmaschine führt“, Erik Peeters, Marktmanager für Akzidenzdruck bei Agfa. Für SPIR@L sind keine Hardwareergänzungen an der vorhandenen Druckmaschine und den Workfloweinstellungen erforderlich.