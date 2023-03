Smarte Print-Lösung zur Neukundengewinnung

Durch das sehr spezifische Targeting können Fremdbeilagen unter anderem erstmals nach Postleitzahlgebieten ausgespielt werden. Das eröffnet neue Werbemöglichkeiten, reduziert Streuverluste und spart Kosten. Durch die neue Technologie ist auch erstmals ein Tracking möglich, wie Marketeers es aus dem Online-Marketing gewohnt sind. Für jede einzelne Beilage wird ein individueller QR-Code generiert. Als Incentive werden individuelle Gutschein-Codes genutzt. Scannen, Drucken, Beilegen – die Just-in-time-Beilage kommt auf den Empfänger abgestimmt direkt aus dem Etikettendrucker. ParcelDealz nutzt dafür bestehende Prozesse und analysiert die Daten, die aus dem Warenwirtschaftssystem des Versenders auch an Carrier wie DHL oder Hermes zur Erstellung des Versandlabels übergeben werden. Die Informationen zu Postleitzahl, Sprache, Geschlecht und gekauften Produkten bilden die Grundlage für das Targeting. Innerhalb von 200ms werden die passenden Werbeanzeigen aus einem Datenpool gewählt und für den Druck bereitgestellt. Die Paketbeilage kommt folglich nicht mehr in jedes Paket eines Versenders, sondern selektiv in relevante Pakete. Das Carsharing Unternehmen SHARE NOW erreicht mit ParcelDealz etwa Kunden wie Mark, 34, aus Berlin. Die Kampagne wird mittels GEO-Targeting nur in Städten ausgespielt, in denen SHARE NOW verfügbar ist.

Neben Share Now setzen weitere namhafte Kunden, wie About You, Babbel, Hunkemöller, Fackelmann und Oda bereits auf ParcelDealz. Mit dem richtigen Targeting konnten in der kurzen Zeit bereits Gutscheineinlösungen von über 1 Prozent erreicht werden. Dominik Romer, Gründer und Geschäftsführer von adnymics erklärt: »Nur bei einer Übereinstimmung mit den Targeting-Kriterien kommt die Kampagne der Werbetreibenden in das Paket. Diese wird dank Thermodirekt-Druck in unter einer Sekunde in der Logistik des Versenders gemeinsam mit dem Versandlabel gedruckt. Vorgedruckte Flyer in hoher Auflage sind dadurch nicht mehr notwendig. Das eröffnet neue Werbemöglichkeiten mit reduzierten Streuverlusten und spart so Kosten.«

Zielgenaues Targeting

Print wird mit diesem Verfahren agil und kann in Echtzeit angepasst werden. Dominik Romer dazu: »Unser Ziel war es, die Vorteile von Affiliate-Marketing zu einem gewissen Grad auf Paketbeilagen zu übertragen. Das smarte Format ermöglicht ein zielgenaues und erweitertes Targeting mit einer ausführlichen und datenbasierten Erfolgsmessung.« Ein transparentes Performance-Reporting zeigt, in wie vielen und welchen Paketen die Paketbeilage versendet wurde. Durch die detaillierte Aufschlüsselung nach Versendern und Targeting-Kriterien wie Region und Geschlecht, sehen Werbetreibende bei welcher Zielgruppe die QR-Codes und Gutscheine am besten konvertieren. Anhand der Daten können Kampagnen auch während der Laufzeit flexibel optimiert werden.

ParcelDealz löst ein weiteres Problem der Paketbeilagen-Branche: Makulatur – unbrauchbar gewordenes Papier. »Oft schaffen es bis zu 20 Prozent der vorgedruckten Beilagen nicht rechtzeitig in die Pakete und müssen vom Versender entsorgt werden. Das bringt zusätzliche Aufwände und Kosten auf Seiten der Versender mit sich. Der On-Demand-Druck ist ein wirksames Mittel, um die Nachhaltigkeit von Paketbeilagen zu steigern und kommt bei unseren Versendern gut an«, sagt Simon Tolksdorf, COO von adnymics. Der Aufwand in der Logistik ist dabei minimal. Ein zusätzlicher Drucker oder Lagerstellplätze für vorgedruckte Paketbeilagen sind nicht notwendig. So wird Print nachhaltiger und Versender können einfache Zusatzeinnahmen machen.

