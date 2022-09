Inkjet-Druckmaschine für papierbasierte Verpackungen

In den letzten Jahren steht die Branche für flexible Verpackungen unter dem zunehmenden Druck von Verbraucherorganisationen, ihre Umweltbelastung durch die Entwicklung von nachhaltigeren Verpackungen zu reduzieren. Der Trend zur Verringerung des Plastikanteils in Verpackungen hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Marktforschungsstudien belegen, dass papierbasierte Verpackungen aus Sicht der Verbraucher eine umweltfreundlichere, einfach zu recycelnde Verpackungsform für die von ihnen gekauften Produkte sind. Unterdessen fordern Markenartikler kürzere Lieferzeiten bei gleichzeitiger stärkerer Produktdiversifizierung. Verpackungshersteller sind nicht in der Lage, ihre analogen Drucksysteme an die zunehmende Variabilität von Verpackungsdesigns und stark schwankende Bestellhäufigkeit anzupassen.

Als Reaktion auf diese Markttrends treibt Screen die Produktplanung für seine Truepress PAC 520P voran. Diese Digitaldruckmaschine für den wasserbasierten Inkjetdruck auf papierbasierte Verpackungsmaterialien hat eine weitaus geringere Umweltbelastung als herkömmliche Druckverfahren, was auf eine drastische Verringerung des Energie- und Materialverbrauchs zurückzuführen ist. Die Truepress PAC 520P arbeitet mit den von Screen neu entwickelten wasserbasierten Pigmenttinten, die die entsprechenden Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit einhalten. Das System wird sich durch erstklassige Druckqualität und Sicherheit auszeichnen und den hohen Durchsatz beibehalten.

Auf der FachPack 2022 wird Screen auch die Truepress PAC 830F ausstellen, eine Inkjet-Digitaldruckmaschine mit wasserbasierten Tinten für flexible Verpackungsfolien (PET- und BOPP-Folien). Die ersten Modelle dieser Druckmaschine sollen im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden.

Auf der FachPack 2022 (27.-29. September in Nürnberg) wird Screen einen vorläufigen Prototyp der Truepress PAC 520P sowie die neuesten digital bedruckten Verpackungsbeutel am Stand seines strategischen Partners Clarus Films GmbH (Halle 4, Stand 364) zu präsentieren.