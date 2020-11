D2D stärkt Marktführerschaft im Transaktionsdruck

„Aufgrund der Corona Krise und der Reduktion der Dialogpost gab es auch bei uns einen Umsatzrückgang in den Sommermonaten. Wir haben die Zeit genutzt und in die Modernisierung unseres Maschinenparks investiert, um unseren Kunden auch weiterhin die gewohnt hohe Qualität liefern zu können und auch für zukünftige Aufgaben bestens gerüstet zu sein“, sagt Thomas Kaiselgruber, Geschäftsführer von D2D.

Durch die neue Technologie der 520HD+ sei es möglich auch gestrichenen und ungestrichenen Papiere in hoher Qualität zu drucken. Was Möglichkeiten schaffe Geschäftsfelder auszubauen und die breitgefächerten Anforderungen der Kunden zu erfüllen. D2D ist mit einem Druckvolumen von rund 500 Millionen Seiten im Jahr das die größte Digitaldruckerei und mit einem Marktanteil von rund 40% auch das führende Unternehmen im Transaktionsdruck in Österreichs. D2D war 2014 einer der ersten Screen Kunden in Europa. Im Jahr 2018 wurde eine weitere Screen 520ZZ angeschafft. „Von der Druckqualität waren wir bereits von Anfang an überzeugt, die Standhaftigkeit konnte die Maschine dann im Laufe der Jahre beweisen“, so Kaiselgruber. Zu den Kunden der D2D zählen neben den größten Banken und Versicherungen des Landes auch zahlreiche Großkunden aus dem Bereich der Telekommunikation und Versorger.

Schnelles Wachstum

Der Kauf der 520HD+ durch D2D unterstreicht das schnelle Wachstum der Screen-Inkjet-Technologie in der DACH-Region. „Auf diesen Märkten hat sich das Print-on-Demand-Geschäft von Screen in den letzten drei Jahren vervierfacht und die Nachfrage nach Inkjet-Technologie wächst trotz Corona Rezession weiter,“ so Patrick Jud, Area Director Screen Europe für die DACH Länder.