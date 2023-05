Rondo eröffnet Druckzentrum in St. Ruprecht

Wellpappe ist das Multitalent unter den Verpackungslösungen: Leicht, stabil und vielfältig einsetzbar – und von Natur aus nachwachsend. Kein Wunder, dass Markenartikelhersteller und Lebensmittelindustrie auf Verpackungen aus Wellpappe setzen. Vor 52 Jahren wurde der Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Rondo in St. Ruprecht gelegt. Seither wird laufend investiert, um am neuesten Stand der Technik zu bleiben. Ein weiterer Meilenstein ist die Errichtung der neuen Werkshalle mit dem neuen »Rondo Druckzentrum«. Damit wurden die Kapazitäten um bis zu 30 Prozent jährlich ausgebaut Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen aus Wellpappe, insbesondere aus der Nahrungs- und Lebensmittelindustrie.

Starker und stabiler Arbeitgeber

»Das modernste Wellpappe Druckzentrum Europas steht hier in St. Ruprecht in der Steiermark«, betont Rondo Ganahl-Chef Hubert Marte. »In den vergangenen fünf Jahren haben wir über 36 Millionen Euro in die drei Werke am Standort St. Ruprecht und Albersdorf investiert. Damit ist Rondo ein starker und stabiler Arbeitgeber in der Region – und das mit nachhaltigen und innovativen Produkten!« Im Offsetdruck hat Rondo auf dem Gebiet des Wellpappe-Direktdrucks schon sehr früh eine Vorreiterrolle übernommen und sich ein umfassendes Know-how aufgebaut. Mit der Innovation war auch ein Formatsprung in die Maschinenklasse 7 verbunden. Die Rapida 164 von Koenig & Bauer deckt einen Bogenformat von 12, 05 x 164 cm ab. Direkt bedruckt werden im Offsetdruck E- und F-Welle.

Die Investition in die verschiedenen Möglichkeiten des Wellpappedrucks gibt bei Rondo die Richtung vor. »Bereits vor Jahren haben wir uns entschlossen, unser Produktportfolio um den digitalen Wellpappedruck zu erweitern. Damit sind wir in der Lage, drei Druckverfahren anzubieten«, sagt Udo Nachbaur, Technischer Vorstand der Ganahl AG. „Das gelingt uns auch dank unserer engagierten Mitarbeiter*innen. Hier am Standort haben wir 300 Beschäftigte und bilden zwölf Lehrlinge aus. Einige unserer Entwickler*innen oder Maschinenführer haben als Lehrlinge bei Rondo angefangen und sind heute unsere Top-Fachkräfte.«

Attraktive Bedruckung als Marketingfaktor

Ein großer Teil des Verpackungsgeschäfts von Rondo in St. Ruprecht entfällt auf die Lebensmittelindustrie. »Durch den Einsatz von lebensmittelsicheren Druckfarben können wir Wellpappe-Verpackungen für Lebensmittel herstellen, die eine Alternative zu Kunststoff sind«, sagt Otto Schweinzer, Geschäftsführer am Standort St. Ruprecht. Weiters beliefert Rondo Industriebetriebe, Pharmaunternehmen und Weinerzeuger. »In unserem neuen Druckzentrum können wir pro Jahr über 20 Millionen Quadratmeter Wellpappe zusätzlich verarbeiten und so auch die Anforderungen unserer Kunden sehr kurzfristig erfüllen. Genau das verlangen Markenartikler heute«, versichert Schweinzer.

Für jedes Produkt ein Maßanzug

Mit dem neuen Druckzentrum will Rondo auch Antworten auf die aktuelle globale Klimadebatte liefern. »Wir sind darauf spezialisiert, kreislauffähige Verpackungen aus Wellpappe zu produzieren. Allein hier in St. Ruprecht haben wir über 10.000 Artikel, die Plastik ersetzen können, weil jedes Produkt ein Maßanzug ist. Als langjähriger Partner großer Obst- und Gemüsebetriebe kennen wir die Wünsche unserer Kunden sehr genau und auch die speziellen Anforderungen an die Verpackung. Der Trend geht in Richtung umweltfreundliche Monomaterial-Verpackung«, so Rondo Ganahl-Vorstand Hubert Marte.

Produktion mit sauberem Strom

Mit Fertigstellung des neuen Druckzentrums sind nun rund 2.000 Photovoltaik-Module am Standort im Einsatz. Insgesamt erzeugt Rondo in St. Ruprecht pro Jahr rund 2,5 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom, was zu einer jährlichen CO 2 -Einsparung von 980 Tonnen führt. »Mit der Photovoltaik-Offensive setzt Rondo ein starkes Zeichen für den Klimaschutz, wodurch unsere Produkte noch nachhaltiger werden«, sagt Robert Posch, technischer Leiter im Werk St. Ruprecht, abschließend.

Facts & Figures

Beschäftigte bei Rondo St. Ruprecht: 300

Beschäftigte bei Rondo Ganahl AG gesamt: 1.760

Umsatz Rondo Ganahl AG gesamt 2022: 630 Mio. Euro

Die Wurzeln des Familienunternehmens Rondo Ganahl gehen zurück auf das Jahr 1797 in Frastanz, Vorarlberg. 1911 erfolgte mit der Gründung der Vorarlberger Papierfabrik der Einstieg in das Papiergeschäft. 1954 wurde das erste Wellpappewerk in Frastanz eröffnet. 1972 Eröffnung des Wellpappewerkes in St. Ruprecht. Neben dem neuen Digitaldruckzentrum und dem Hauptwerk in der Rondostraße, zählen die MC-Box Austria in der Feldgasse sowie das Aufrichtezentrum in Albersdorf zum Standort in der Steiermark. Neben den Werken in Österreich zählt das Unternehmen heute auch mit Werken in Ungarn, Rumänien, Türkei und Deutschland zu den Top-Playern der Branche.

www.rondo-ganahl.com