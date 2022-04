Recyclingpapiere in der Kreislaufwirtschaft

Cradle to Cradle Certified ist eine unabhängige Produktzertifizierung, die vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute vergeben wird. Das Institute widmet sich der Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Produkte und Systeme, die einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt haben. »Das Kerngeschäft von Lenzing Papier ist es, die höchsten Standards für Produkte zu erreichen, die in die Kreislaufwirtschaft passen«, sagt Ernst Brunbauer, Geschäftsführer der Lenzing Papier GmbH. »Die Erlangung des Cradle to Cradle Certified Silber für die weißen Recyclingpapiere ist ein bemerkenswerter Erfolg. Dies zeigt unser großes Engagement für eine gesunde, gerechte und nachhaltige Welt.«

Das Cradle to Cradle Certified bewertet alle Aspekte des Produktdesigns und der Herstellung, indem es die Nachhaltigkeitsleistung eines Produkts in fünf Kategorien bewertet: Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit des Produkts, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenverantwortung sowie soziale Fairness. Die Zertifizierung wird auf der Grundlage der Leistung eines Produkts (Bronze, Silber, Gold oder Platin) in jeder der fünf Kategorien vergeben.

»Wie wir heute Papier herstellen, prägt die Welt, in der wir morgen leben werden. Der Cradle to Cradle Certified Product Standard ermöglicht es Lenzing Papier und unseren Kunden, die positiven Auswirkungen unserer Produkte auf Mensch und Umwelt zu überprüfen. Cradle to Cradle Certified ist der weltweit fortschrittlichste, wissenschaftlich fundierte Standard für die Entwicklung und Herstellung von Produkten von heute, die eine gesunde, gerechte und nachhaltige Zukunft ermöglichen.«

Die Bewerbung um die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung wurde von der Beratungsfirma EPEA unterstützt. »Eine große Herausforderung für die Verwendung von Papier in einer Kreislaufwirtschaft sind die Chemikalien, die bei der Produktion und im Druckprozess verwendet werden. Die Cradle to Cradle-Zertifizierung beweist, dass Lenzing Papier praktische Maßnahmen ergriffen hat, um eine gesunde Kreislaufwirtschaft für Papier zu realisieren und zu fördern«, fügt Hein van Tuijl, Geschäftsführer von EPEA Benelux, hinzu.