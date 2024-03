Plakat Academy 2024: Werbekunst im Großformat

In der inspirierenden Atmosphäre des Talent Garden in Wien fand am 21. März 2024 die sechste Plakat Academy statt. Unter der erfahrenen Leitung von Kreativ-Trainer und Mitglied des Creativ Club Austria Dieter Weidhofer sowie der Schirmherrschaft von Gewista versammelten sich 21 Teilnehmer aus 13 verschiedenen Unternehmen – von renommierten heimischen Agenturen über Freelancer bis hin zu Vertretern der Angewandten und prominenten österreichischen Industriekonzernen. Ein Tag, der das kreative Potenzial des klassischen OOH-Formats in den Vordergrund rückte.

»Die Plakatgestaltung ist eine Königsdisziplin der Werbung: Sie erfordert die Fähigkeit, komplexe Botschaften prägnant und leicht erfassbar auf den Punkt zu bringen, während sie zugleich aufmerksamkeitserregend präsentiert werden. Gute Plakatwerbung ist ein unverzichtbares Element jeder schlagkräftigen Medienplanung. Umso mehr freut es uns, mit CCA-Mitglied Dieter Weidhofer und der Gewista seit vielen Jahren die Plakat Academy erfolgreich umzusetzen«, Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien).

Werkzeuge und Visionen: Die Kunst, Aufmerksamkeit zu gestalten

Teilnehmenden wurden Techniken und Methoden an die Hand gegeben, mit denen sie sowohl allein als auch im Team herausragende Ideen für Plakate und digitale Formate entwickeln können – branchenübergreifend, themenunabhängig und kundenspezifisch. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation der Optix Creative Heatmap durch Gewista – eine einzigartige Dienstleistung, die es ermöglicht, die Wirksamkeit von Plakaten zu optimieren, indem sie die Blickverläufe der Betrachter vorhersagt. Das Tool unterstützt Kreative dabei, ihre Visionen so zu realisieren, dass sie auf der Straße die im Vorhinein geplante Wirkung entfalten, ohne dabei in die Idee selbst einzugreifen.

Gewista-CSO Andrea Groh unterstreicht die Bedeutung der Plakat Academy und der Optix Creative Heatmap: »Wir sind stolz darauf, die Plakat Academy zum nun sechsten Mal mit dem Creativ Club Austria zu realisieren. Für uns ist es besonders wichtig, OOH-Werbung in die Köpfe der jungen Kreativen zu bringen und sind immer wieder begeistert, welche Ideen in diesem Workshop entstehen. Mit der Optix Creative Heatmap stellen wir zudem einen einzigartigen Assistenten zur Seite, der hilft, die Wirkung der herausragenden Ideen in der Umsetzung zu optimieren.«

Von außergewöhnlichen Ideen zu goldenen Regeln

Die Begeisterung und der kreative Esprit der Workshopteilnehmer waren unübersehbar. Sie entwickelten außergewöhnliche Plakatideen für eine Vielzahl von Themen, die die Vielseitigkeit und das Potenzial kreativer Ansätze in der Plakatgestaltung demonstrierten. Zum Abschluss des Tages wurden die von Dieter Weidhofer und Gewista entwickelten »Goldenen Regeln der Plakatgestaltung« präsentiert – fundamentale Prinzipien, die die Basis für erfolgreiche und außergewöhnliche Umsetzungen bei Plakaten und digitalen Out-of-Home-Formaten bilden.

