Nachhaltigkeit bei druck.at

In der heutigen Welt ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein zentrales Thema und Unternehmen müssen im Rahmen ihrer Möglichkeit die Verantwortung für ihren Einfluss auf den Planeten übernehmen. Als Teil der Cimpress-Familie verfolgt druck.at die nachhaltige Strategie des Konzerns zum Schutz der Umwelt. In den letzten Jahren hat die österreichische Druckerei Schritte zur Reduktion von Kunststoffverpackungen gesetzt. Das bedeutet konkret, dass druck.at alle problematischen Kunststoffmaterialien (wie z.B. PVC und Polystyrol) aus dem Verpackungsprozess entfernt hat, um sicherzustellen, dass alle Materialien nachhaltig und umweltfreundlich sind. Diese neuen Materialien sind recycelbar, wiederverwendbar und kompostierbar. Für den Schutz empfindlicher Waren setzt man beispielsweise Papier als Kantenschutz ein.

Markus Graf, Geschäftsführer und Produktionsleiter von druck.at: »Uns ist bewusst wie schwer es ist als Druckerei, als ein Industriebetrieb, in Richtung Umweltschutz aktiv zu agieren. Jedoch haben wir es uns zum Ziel gesetzt die Maßnahmen, die in unserem Unternehmen im Bereich des Möglichen liegen, aktiv umzusetzen. In der Vergangenheit haben wir Kunststoffverpackungen verwendet, um Druckerzeugnisse wie Broschüren, Flyer, Visitenkarten, Plakate und andere Werbematerialien während des Versands zu schützen. Auf diese Verpackungen verzichten wir zukünftig, um auch auf diese Weise einen umweltfreundlichen Weg zu gehen. Nun können wir mit Stolz sagen, dass wir diese problematischen Kunststoffverpackungen um 96,91 % reduzieren konnten«

Darüber hinaus konnte druck.at den allgemeinen Einsatz von Kunststoffverpackungen unternehmensweit um 50 % reduzieren. Dazu gehörten Maßnahmen wie

• Schaumstoffwürfel wurden durch Papiervarianten ersetzt

• Umstellung von Luftpolsterfolie aus Plastik auf Luftpolsterfolie aus 100 % recyceltem Material

• Verwendung von Schaumstoffkissen als Kantenschutz aus 100 % recyceltem Material

• Abschaffung von Schutzteilen aus Kunststoff

• Umstellung von Plastikklebebändern auf Papierklebebänder

Mit dem Verzicht und der Reduktion aller problematischen Kunststoffverpackungen und die generelle Reduktion von Kunststoff im Unternehmen leistet druck.at einen Beitrag zum Umweltschutz. Die genannten Maßnahmen sind jedoch erst der Anfang. In den nächsten Jahren will das Unternehmen noch weitere Schritte setzen.