Marketing-Awards für Pergraphica

„Wir sind sehr stolz auf das überwältigende Feedback, das wir von unseren Partnern, darunter Adobe Stock, zu Pergraphica und unserer Kampagne Catching Feels erhalten haben“, freut sich Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. „Adobe Stock und Pergraphica teilen viele Werte. Unter dem Motto ‚Say it with Adobe Stock‘ will man Kreative inspirieren. Dies passt hervorragend zu Pergraphica mit dem Slogan ‚Creatives inspiring creatives‘.“

B2B-Marketingpreise für „Catching Feels“

Die Kampagne „Catching Feels“ wurde mit 14 B2B-Marketing-Awards ausgezeichnet. Darunter:

• Bei den B2B Marketing Awards erhielt die Kampagne drei Preise – einmal Gold in der Kategorie für die beste Markeninitiative sowie jeweils einmal Silber in den Kategorien für die beste Kreativkampagne und die kommerziell erfolgreichste Kampagne.

• Bei den Global ACE Awards, mit denen die besten B2B-Kreativleistungen aus aller Welt gewürdigt werden, belegte „Catching Feels“ den ersten Platz in der Kategorie für integrierte Marketingkampagnen mit einem Budget zwischen 250.000 und 1 Million US-Dollar.

• Bei den Drum Awards 2021 für die Digitalbranche wurde „Catching Feels“ in der B2B-Kategorie für ihren „Digilogue“-Ansatz ausgezeichnet.

Zusammenarbeit mit Adobe Stock und Künstlerin Rachael Presky

Als Zeichen der erfolgreichen Partnerschaft mit Adobe Stock präsentierte Mondi Ende Oktober eine Session bei der Adobe Max 2021, der virtuellen Adobe-Konferenz für Kreative aus aller Welt. Unter dem Titel „Catching Feels: A Sensory Journey from Screen to Print“ bot sich den Teilnehmenden ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der integrierten Marketingkampagne von Mondi.

Darüber hinaus arbeitet Mondi mit der britischen Illustratorin Rachael Presky zusammen. Ihre Werke sind in der Adobe Stock Premium Collection vertreten, einer hochwertigen Bilddatenbank für Kreative. Experten von Mondi haben in Kooperation mit Rachael Presky ebenso lehrreiche wie inspirierende Webinare über den kreativen Weg vom Bildschirm zur gedruckten Seite entwickelt. Rachael Presky ist eine der sechs Kunstschaffenden, die mit ihren Beiträgen für die Kampagne „Catching Feels“ ausgewählt wurden. Sie alle eint die Fähigkeit, Emotionen in ihren Werken lebendig zu vermitteln.

Mondi hat die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern vertieft, um die Verfügbarkeit der Pergraphica-Papiere europaweit auszubauen. Insbesondere die neuen Dark & Deep Colours sowie Infinite Black stießen im Markt auf sehr positive Resonanz. Mit den damit gewonnenen Neukunden ist Mondi der erfolgreiche Einstieg in den Markt für Luxusverpackungen gelungen.