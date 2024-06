Nachhaltiges Marketing- und Kommunikationskonzept für druck.at

Jedes Jahr befassen sich Studierende der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg in ihrem letzten Studienjahr mit einem Projekt, welches in Kooperation mit Unternehmen durchgeführt wird. Mit Beginn des Studienjahres 23/24 haben sich zwei Gruppen zu je acht Studierenden dem Auftrag von druck.at angenommen: der Entwicklung eines nachhaltigen Marketing- & Kommunikationskonzeptes. Der Fokus lag dabei auf der Website selbst und der Umsetzung von Marketingmaßnahmen.

Theorie trifft Praxis

Das Projekt gliederte sich in drei Phasen, beginnend mit einer ausführlichen Analysephase. Danach wurden verschiedene Konzepte erstellt, bevor zwei davon in Form von Feinkonzepten detailliert ausgearbeitet wurden. An jedem dieser Meilensteine präsentierten die Studierenden ihre Ergebnisse und erhielten wertvolles Feedback von druck.at und den betreuenden Dozenten. Die Abschlusspräsentation fand in feierlichem Rahmen bei dem Unternehmen in Leobersdorf statt. Im Anschluss an die Präsentationen hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, bei einer exklusiven Hallenführung einen Einblick in die Produktionsprozesse der Online-Druckerei zu gewinnen.

»Wir sind begeistert von der Kreativität und dem Engagement, das die Studierenden in dieses Projekt eingebracht haben. Ihre innovativen Ansätze und ihr frischer Blick haben uns wertvolle Impulse für unsere zukünftige Marketing- und Kommunikationsstrategie gegeben«, so Gerhard Patek, Geschäftsführer von druck.at.

Dozent Michael Hollaus und Dozentin Julia König, welche die Student*innen bei ihrem Projekt betreut haben, ergänzen: »Wir möchten uns herzlich bei druck.at für den sehr interessanten aber auch anspruchsvollen Projektauftrag, das entgegengebrachte Vertrauen und die exzellente Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns sehr, dass die Leistungen unserer Studierenden Anerkennung gefunden haben.«