Move Beyond Digital – Der Weg zur effizienten Produktkommunikation

Was für viele Unternehmen in den Jahren zuvor unmöglich schien, musste jetzt in kürzester Zeit realisiert werden. Es musste z.B. die Möglichkeit zum Homeoffice angeboten werden, Besprechungen und Workshops fanden und finden remote statt. Unternehmen mussten sich aktiv mit der digitalen Transformation beschäftigen.

Auch übertragen auf das Publishing hieß das eine zunehmende Digitalisierung aller Prozessschritte, wie beispielsweise einen digitalen Korrekturprozess zu etablieren. In den meisten Vorträgen wurde deutlich, dass der Begriff „digitale Transformation“ natürlich schon längst in den Unternehmen angekommen ist, dass die Umsetzung aber sehr häufig erst in den letzten Monaten angegangen und vorangetrieben wurde.

Das Medium Print sieht die Branche aufgrund der digitalen Transformation heute wieder verstärkt auf dem Prüfstand. Daher beleuchteten die priint:days, wie sich Print und Publishing in Zukunft gestalten muss. Drei Kunden-Vorträge von Hansgrohe, Hoffmann und Wago beleuchteten genau diesen Aspekt. Wie man Vertrauen innerhalb der Organisation schafft, zeigte der Vortrag von bofrost*.

Weitere Vorträge, rund um die Themen wie automatisierte Texterstellung, die Zukunft der Kreativität, Qualitätssicherung im Dynamic Publishing, Beschleunigung von Marketing- und Publishingprozessen, AI, Kosten sparen im Multichannel Publishing und viele mehr rundeten das Vortragsprogramm ab. Selbstverständlich erhielten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch tiefe Einblicke in die Neuerungen der priint:suite 4.2 und in die neue Produktlinie, die priint:cloud.

Besucherstimmen

„Das ist mein erster priint:day und ich finde es ganz toll hier mich mit Leuten zu vernetzen und neue Leute kennenzulernen. Hier ist relativ viel Kompetenz an Board mit vielen Händlern und Consultants. Außerdem ist es eine super Location und eine tolle Veranstaltung, um mal wieder aus dem ganzen Corona-Thema herauszukommen und wirklich mal wieder Leute zu treffen, mit diesen zu interagieren und sich auszutauschen.“ Thomas Borkowski, bofrost*

„Mitgenommen habe ich viele spannende Themen, die in der Veranstaltung präsentiert wurden. Es gibt auch auf jeden Fall eine große Vielfalt und Auswahl zwischen denen man sich dann auch entscheiden muss. Das Besondere ist aber definitiv der Standort im Landschaftspark. Anika Lilge, GC-Gruppe

„Besonders bei den priint:days ist, dass man einfach spürt, dass Print auch heute im Jahr 2021 eine unglaublich hohe Relevanz hat und so viele Fachleute aus verschiedensten Bereichen zusammenkommen.“ Martin Bons, igus

www.priint.com