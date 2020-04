10. priint:day im Oktober in Duisburg 

Für Unternehmen ist die größte Herausforderung in der Kommunikation, Aufmerksamkeit für Produkte, Aktionen, Dienstleistungsangebote etc. zu erzielen. Doch online kann das nur bedingt gelingen. Warum? Weil Marketiers nur bedingt Einfluss darauf haben, wann und wo ihre digitalen Inhalte online ausgespielt werden. Zu 100 % gesteuert werden kann dies aber a) über menschliche Interaktionen und b) über den Print-Kanal.

Was Marketiers dazu tun müssen: Das digitale Grundrauschen muss mit perfekt ausgespieltem Content übertönt werden. Denn trifft Content perfekt aufbereitet, zielgruppen- und bedarfsorientiert sowie kontextuell passend auf seine jeweilige Zielgruppe, desto erfolgreicher werden Kommunikations-Maßnahmen sein.

Der zweite wesentliche Punkt ist der richtige Kommunikations-Mix. Angereichert um intelligente Print-Konzepte erreichen Unternehmen ihre Zielgruppen mit für sie relevanten Inhalten in haptischer, ansprechender Form.

Die Voraussetzungen dazu sind: „Daten & Content“! Denn wie schon Bill Gates im Jahr 1996 formulierte. „Content is King“ – und daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Rahmen des „Digitalen Sneak Previews“ erwarten die Teilnehmer inspirierende Vorträge.

So referiert Thorsten Hamann von Laudert zum Beispiel über „360° Content – Scheitern für Anfänger und Fortgeschrittene“. Im Anschluss daran wird Michael Sahlender, Celum über die Macht der Kombination von Content & Collaboration sprechen. Ingo Eichel von Adobe erläutert die Adobe Creative Cloud-Strategie und Patricia Kastner von Contentserv spricht in ihrem Vortrag über „Von der Pflicht zur Kür – von Omnichannel ins Customer Experience-Zeitalter“.

Mit dem Thema warum es Unternehmen so schwer fällt umfassend guten Content zu erstellen, wird Horst Huber, CEO von WERK II, den „Digitalen Sneak Preview“ am 23.04. einläuten. In seiner Keynote wird er aufzeigen, welche nachhaltigen Lösungen dafür in Frage kommen und welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Abschließend gibt Herr Huber Einblick in das Release der priint:suite 4.1.7.

Mit dem „Digitalen Sneak Preview“ lädt WERK II Interessenten ein zu erfahren, wie sie sich entscheidende Wettbewerbsvorteile durch perfekten Content und einen zielgerichteten Kommunikations-Mix sichern.

