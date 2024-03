Mehr Performance im UV-Offsetdruck

Beste Ergebnisse in höchster Qualität – dieses Versprechen löst die neue NewV set UEL 5000 von hubergroup ein. Der Relaunch der Farbserien NewV set UEL 4000 und UEK 5000 ist die jüngste Innovation von hubergroup und wird jetzt in allen Märkten eingeführt. Sie wurde erfolgreich in Europa und Nordamerika getestet.

NewV set UEL 5000 ist einsetzbar für LED-UV und Eisendotierten UV-Offsetdruck, sie zeichnet sich aus durch ein geringesbuild-up auf den Gegendruckzylindern nach der Wendung, sehr hohe Reaktivität und schnelle Aushärtung sowie die schnelle Einstellung eines stabilen Farb-Wasser- Gleichgewichts. Die Druckfarben empfiehlen sich auch für alle Druckmaschinentypen mit und ohne Farbrührer und ist ideal für den IPA-freien Druck. Dabei zeichnet die NewV set UEL 5000 eine geringe Tonwertzunahme, eine gute Übertragung sowie hohe mechanische Filmbeständigkeit aus. Die Farbtöne sind gemäß ISO 2846-1 und ISO 12647-2. Die Druckfarbe ist einsetzbar für Laserdruck, Heißfolienprägung und Kaltfolienkaschierung (Vorersuch erforderlich) und optimiert für NBR- und EPDM-Walzen.

»Unser Ziel bei hubergroup ist, unsere Kunden mit neuen Innovationen stets neu zu überzeugen. Die neue Farbserie liefert Ergebnisse von höchster Qualität. Sie besticht durch Reaktivität, Farb- und Wasserstabilität und Performance auf höchstem Niveau,« sagt Patrick Hübel, Director Global Product and Colour Management, hubergroup.

