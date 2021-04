UV-Farben mit guten Deinking-Ergebnissen

Die UV-Farbserien für den Bogen- und Rollenoffsetdruck sowie für den Endlosdruck erzielten in Deinking-Tests sehr gute Ergebnisse und erhielten somit Deinking-Zertifikate. Einen Großteil der Rohstoffe für diese Farbserien stellt der Hersteller in der firmeneigenen Chemicals Division selbst her, wodurch das Unternehmen eine nachhaltige Wertschöpfungskette sicherstellen kann.