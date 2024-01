Manipulationssicheres Versiegeln von Kartonagen

»Das neueste Mitglied unserer IT’S PAPER Etikettenfamilie verfügt neben einem auffälligen Hologramm zur Authentifizierung über einen ausgeprägten Öffnungseffekt. Das besondere Plus an Sicherheit erhält dieses Etikett durch Temperaturindikatoren und das integrierte WashVOID-Feature«, so Vanessa Mitterer, Msc., Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Securikett.

Indikation bei Flüssigkeiten, Hitze oder Kälte

Wenn versucht wird, das Etikett mit Hilfe von Flüssigkeit von der Verpackung zu lösen, wird die Wash-VOID-Funktion ausgelöst und der Text »TAMPERED« wird sichtbar. Versucht man das Etikett durch Hitzeeinwirkung abzulösen, wird das Etikett partiell orange. Bei zu viel Kälte reagiert hingegen die Kältefarbe und Teile des Etiketts werden blau.