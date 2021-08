Sicherheitsversiegelung auf Papierbasis

Je einheitlicher alle verwendeten Materialien eines Produktverpackungs-Konzeptes, desto besser funktionieren Recyclingprozesse. Sowohl in der Papier- als auch in der Kunststoffindustrie kamen in den letzten Jahren kontinuierlich grüne Innovationen auf den Markt. Bei der Verpackungshülle und dazu passenden Verschlussmechanismus mit eingebauten Sicherheitsfeatures gab es eine letzte Hürde zu nehmen. „Durch den Einsatz der neuesten Sicherheitsversiegelung und Verschlussbändern auf Papier-Basis können Industriezweige nicht nur ihre Produkte manipulationssicherer verpacken, sondern einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und Kunststoff vermeiden“, ist der CEO von Securikett, Werner Horn, überzeugt.

Innovation stammt aus Österreich

Das auf digitale und physikalische Sicherheitskonzepte im Produktbereich spezialisierte Unternehmen Securikett lässt durch die Erfindung des neuen Sicherheits-Verschlusssiegel in Papierform aufhorchen. Das Unternehmen ist bereits seit Jahren Lieferant großer Industriebetriebe und anerkannter Zulieferer von transparenten, opaken und blickdichten Sicherheits-Verschlusssiegel. „Das Besondere an diesen Siegeln ist, dass nach dem Öffnen oder Abziehen des Siegels vorher nicht erkennbare Schriften wie „VOID“ oder „OPEN“ durch einen Farbumschlag sichtbar werden. Unsere VOID-Etiketten verwandeln alle Arten von Verpackungen in Tresore“, erläutert Werner Horn, die Wirkungsweise. „Es freut uns, dass wir diese spezielle VOID-Technologielösung jetzt auf Papier-Basis anbieten können. Papier zählt zu den nachwachsenden Rohstoffen und das Recycling von Papier ist etabliert, Zellstofffasern können bis zu achtmal in den Kreislauf zurückgeführt werden.“

Vanessa Mitterer, Msc. Leiterin der Forschungsabteilung: „Durch technische Neuerungen ist es uns gelungen, ein Siegel aus dem nachwachsenden und recyclebaren Rohstoff Papier zu erzeugen, das in mancher Hinsicht dem Kunststoffsiegel überlegen ist. PapierVOID verformt sich beim Abziehen und ist besonders beständig gegen Manipulation mit Wasser und Flüssigkeiten.“

www.securikett.com