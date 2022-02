Lösungen für den Etiketten-Workflow

Esko will den Besuchern zeigen, wie seine Software- und Hardwarelösungen zusammen eine effektive Workflow-Automatisierung und Vorstufentechnologie für Etiketten-Produktion bereitstellen. Mit der Flexo-Bebilderungs- und Belichtungseinheit CDI Crystal XPS 4835, zusammen mit dem innovativen PlateHandler und PlateFeeder als zentrale Elemente der Esko-Präsentation, wird eine Reihe neuester integrierter Technologien für die Etiketten-Produktion vorgestellt. Die neueste Version der Esko Automation Engine, die jetzt entweder als Vor-Ort-Installation oder SaaS-Lösung verfügbar ist, gibt Einblick in die Vorzüge eines automatisierten Vorstufen-Workflows, während das Team erstmalig das neueste Flexo Engine-Modul präsentiert, das Funktionalität und Automatisierung perfekt vereint und eine Vielzahl von Funktionalitäten umfasst, die speziell zur Optimierung der Produktivität in der Druckvorstufe entwickelt wurden.

»Wir freuen uns darauf, uns in diesem Jahr auf der Labelexpo wieder persönlich mit unseren Partnern, Kunden, Freunden und Kollegen treffen zu können«, sagte Jan De Roeck, Director Industry Relations & Strategic Marketing, Esko. »Mit den neuesten Entwicklungen für unsere webbasierte Kollaborations- und Automatisierungssoftware sowie mit unserer Plattenproduktions- und Druckinspektionshardware bietet uns die Labelexpo eine Plattform, um zu demonstrieren, wie Unternehmen von erheblichen Effizienzvorteilen mit Digitalisierungs-, Automatisierungs- und Konnektivitätsprozessen profitieren können.«

„Angesichts der turbulenten und volatilen Marktdynamik, die wir heute beobachten, stehen Etikettenweiterverarbeiter unter einem extremen Druck und müssen immer höheren Anforderungen an Genauigkeit, Beständigkeit und Effizienz gerecht werden“, erklärte er. „Die Übernahme von integrierter Hardware und Software zur Automatisierung und Vernetzung von Workflows, Systemen und Prozessen bietet den deutlichsten greifbaren Vorteil, um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.“