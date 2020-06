Kurt Maier wird neuer Austropapier Präsident

Mit Kurt Maier, CEO der Heinzel-Gruppe, tritt nun ein weiterer profilierter Vorstand und Branchenkenner an die Spitze der Interessenvertretung der Papierindustrie. Der 1961 geborene Grazer promovierte 1991 an der TU Graz zum Doktor. Von 2005 bis 2016 stand er der Zellstoff Pöls AG vor, zuerst als Finanzvorstand, später als Vorstandsvorsitzender. Danach wechselte er in die Heinzel Gruppe, die er seit 2016 als CEO leitet.

In seiner zwei jährigen Präsidentschaft verfolgt Maier folgendes Ziel: „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Klimakrise und Corona-Pandemie haben enorme Auswirkungen auf unsere Branche. Die Papierindustrie hat sich in den letzten Jahren zu einer Leitbranche der Bioökonomie entwickelt. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen und so die Herausforderungen als Chancen begreifen.

Christian Skilich wechselte gleichzeitig mit seiner Abgabe der Austropapier-Präsidentschaft von der Mondi Group in den Lenzing-Vorstand. Er ist dort für den Bereich „Faserzellstoff und Holzrohstoffe“ zuständig.