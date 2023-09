Kunststoffanteil mit Frischfaserkarton reduziert

Schokolade ist empfindlich gegenüber Licht, Wärme und Luft. Deshalb werden Konfekt und Trüffel traditionell einzeln in Plastikhüllen oder in Plastikschalen in einer Schachtel verpackt. Mit einer neuen Verpackungslösung für seine Trüffel verringert der Schokoladenhersteller nun die Verwendung von Kunststoffen und senkt damit die Umweltbelastung seiner Produkte – ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Zusätzlich war es dem Unternehmen wichtig, dass die für die Verpackungen verwendeten Rohstoffe aus lokaler Produktion stammen und ethisch vertretbar hergestellt werden. »Viele der Rohstoffe, die wir für unsere Schokoladenprodukte verwenden, kommen von weit her zu uns. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, dass wir die Verpackung vor Ort aus lokalen Rohstoffen herstellen können«, sagt Juri Kaskela, einer der Geschäftsführer bei Kultasuklaa.

Als Material für die Verpackung wählte das Unternehmen MetsäBoard Prime FBB EB. Der Barrierekarton ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und wird im Werk in Kyro hergestellt. Das Material istleichtgewichtig, aber stabil und führt mit seiner hellen Oberfläche zu hervorragenden Druckergebnissen im Offset-, Flexo- und Digitaldruck. Dank seiner Dispersions-Barrierebeschichtung bietet er zudem einen mittelstarken Schutz gegen Fett und Feuchtigkeit, der für Schokoladenprodukte erforderlich ist. So konnte auf separate Kunststoffteile verzichtet werden und die gesamte Trüffelverpackung ist nun problemlos recycelbar.

Zusammenarbeit für ein innovatives Verpackungsdesign

Neben Metsä Board waren weitere Unternehmen an der Umsetzung beteiligt: Die Struktur der Verpackungwurde von CadPack erstellt, das Layout von DesignCompany entworfen und der Druck von Markprint ausgeführt. Der Wunsch von Kultasuklaa war eine Verpackung, die sich durch ihre Form von den traditionellen Verpackungen abhebt. Mit der markanten hexagonalen Form hat das Design-Team zudem das Ziel verfolgt, eine Lösung zu kreieren, die die Verbraucher auch dazu anregt, sie als Geschenk zu kaufen. Die neue Formsorgt außerdem dafür, dass die runden Trüffel ohne Platzverschwendung dicht aneinander verpackt werden können. Und durch ein besonders leichtes Öffnen und Schließen des Deckels bietet die neue Verpackung auch nach dem Öffnen eine sichere Aufbewahrung für die empfindlichen Schokoladenprodukte.

Für die verschiedenen Geschmacksrichtungen wurden unterschiedliche Layouts entworfen. Dabei ermöglichte die hexagonale Form mehrere Druckflächen, so dass neben der vorgeschriebenen Lebensmittelkennzeichnung auch genug Platz für die Markenbotschaft bleibt. Die Zusammenarbeit derunterschiedlichen Partner resultierte in einer funktionalen und markanten Verpackungslösung, die gleichzeitig Kunststoff reduziert.

