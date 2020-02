Komori Corporation kauft MBO-Gruppe

Seit der Gründung im Jahre 1923 produziert und vertreibt die Komori-Gruppe Offsetdruckmaschinen. Seit 2009 konzentriert sich Komori verstärkt auf die Vermarktung von Schneidemaschinen, Stanzmaschinen, Stapelwendern und anderen Weiterverarbeitungs-Aggregaten für den Verpackungsdruck vorangetrieben. Im Fokus steht die Diversifizierung des Produktportfolios. Die in Deutschland ansässige MBO-Gruppe wurde 1965 gegründet. Die Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Maschinen und Automatisierungs-Lösungenfür die Weiterverarbeitung von Digital- und Offsetdruck sowie mit der Marke Herzog+Heymann für Mailing-, Pharma- und Sonderanwendungen spezialisiert hat.Mit der Markteinführung des „CoBo-Stack“ im Jahr 2019 bietet MBO einen kollaborierenden Roboter für das Abstapeln von Falzprodukten an. Dies ist ein weiterer Schritt bei der Transformation hin zu einem Anbieter von Automatisierungslösungen im Post-Press-Bereich.

Der Erwerb der MBO-Gruppe ermöglicht Komori zukünftig, die gesamte Prozesskette vom Druck zur Weiterverarbeitung sowie IoT-basierte Cloud-Lösungen wie KP-Connect weltweit zu vermarkten. Mit der Akquisition soll zudem der Eintritt in Post-Press-Lösungen für den Akzidenzdruck erleichtert werden – ein für die Komori-Gruppe neues Geschäftsfeld.

