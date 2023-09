Kodak steigert die Produktivität und Vielseitigkeit des Inkjet-Drucks

Die Ektacolor Tinten, die bei der Stream Inkjet-Technologie zum Einsatz kommen, mit der die Prosper 7000 Turbo Druckmaschine, die Prosper 6000 Druckmaschine und die Prosper Eindrucksysteme arbeiten, wurden speziell zusammengesetzt, um hellere, klarere und intensivere Drucke zu produzieren – und dies bei höheren Geschwindigkeiten. Ektacolor Tinten sind sowohl für pigment- als auch farbstoffbasierte Anwendungen erhältlich. Wie die bereits angekündigten Kodachrome Tinten für Systeme, die sich der Ultrastream-Technologie bedienen, darunter die Prosper Ultra 520 Druckmaschine, werden die Ektacolor Tinten in Kodaks eigenem Pigment-Mikromahlverfahren hergestellt, das extrem feine Nanopartikel-Pigmente erzeugt. Die feineren Pigmente sorgen dafür, dass sich die Tinten leichter im Inkjet-Verfahren drucken lassen, die Lichtstreuung verringert wird, ultradünne getrocknete Tintenschichten entstehen und ein hervorragender Farbumfang erzielt wird. Ein weiteres gemeinsames Merkmal der beiden Tinten ist ihr geringerer Gehalt an Feuchthaltemitteln. Dies führt selbst dann zu einer schnelleren Trocknung, wenn schwierige Materialien mit hoher Farbflächendeckung bedruckt werden. Die Tinten enthalten keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), was unmittelbar der Nachhaltigkeit zugute kommt und die Arbeitsumgebung für das Bedienpersonal der Druckmaschine verbessert.

Primer schaffen optimierte Druckoberflächen

Als Ergänzung zu den neuen Tinten hat Kodak eine Reihe von Optimax Primern eingeführt. Durch das Auftragen dieser Primer können Druckereien die Verwendung von teuren, speziell für den Inkjet-Druck ausgerüsteten Papieren und anderen Spezialbedruckstoffen vermeiden. Die Optimax Primer verbessern Tintenannahme, Tintenhaftung, Abriebfestigkeit und Bildqualität auf einer Vielzahl von Bedruckstoffen, darunter Papier, Karton, Kunststoff, Folie und selbst metallisierte Materialien. Außerdem erleichtern die Primer die Recyclingfähigkeit von Druckerzeugnissen, indem sie die Deinkbarkeit verbessern. Die Primer reduzieren die Abhängigkeit einer Druckerei von kostenintensiven, schwer zu beschaffenden Spezialbedruckstoffen und verbessern die Haltbarkeit und Farbreinheit von Druckanwendungen.

»Die Einführung der Kodachrome und Ektacolor Tinten sowie der Optimax Primer ist nur ein Beispiel für die Innovationen und Wettbewerbsvorteile, die wir unseren Kunden bieten«, kommentiert Jim Continenza, Executive Chairman und Chief Executive Officer, Kodak. »Zusammen mit unseren Continuous-Inkjet-Hochgeschwindigkeitstechnologien bilden diese Tinten und Primer ein komplettes Inkjet-Ökosystem mit exakt aufeinander abgestimmten Komponenten, die alle von Kodak selbst entwickelt und hergestellt werden. Dies hilft Druckereien, eine enorme Vielfalt von Anwendungen effizient, produktiv und profitabel zu produzieren.«