Kodak baut seine Inkjet-Kompetenz aus

Die Übernahme von Graphic Systems Services spiegelt die fortlaufenden Investitionen von Kodak in Digitaldrucktechnologie wider. Sie verschafft dem Unternehmen eine größere Kontrolle über seine Lieferkette für Inkjet-Druckmaschinenkomponenten sowie zusätzliches technisches Know-how, um sein Inkjet-Druckmaschinenprogramm zu erweitern.

Kodak präsentierte vor Kurzem seine neue PROSPER ULTRA 520 Druckmaschine bei den Hunkeler Innovationdays. Die mit dem von Kodak entwickelten ULTRASTREAM Continuous-Inkjet-Schreibsystem ausgestattete PROSPER ULTRA 520 Druckmaschine macht dem Offsetdruck Konkurrenz, indem sie eine bahnbrechende Bildqualität (vergleichbar mit dem Offsetdruck im 80er-Raster) bei Produktionsgeschwindigkeiten (152 m/min) bietet.

GSS ist ein langjähriger Zulieferer von Kodak und liefert hochmoderne Transportsysteme für die PROSPER Druckmaschinenserie. GSS hat seinen Sitz in Springboro in der Nähe von Kodaks Entwicklungs- und Produktionszentrum für Inkjet-Technologie in Dayton, Ohio. »Die Verfügbarkeit einer unternehmenseigenen Bezugsquelle für Transportsysteme und zusätzliches Fachwissen von einem Branchenführer wie GSS wird unser Inkjet-Geschäft unmittelbar stärker und nachhaltiger machen«, sagt Jim Continenza, Executive Chairman und CEO von Kodak.