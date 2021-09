Klimaneutraler Druck mit Recyclingpapieren ohne Aufpreis

Wie Roland Keppler, CEO von Onlineprinters, versichert, erhalten Kunden, die Druckprodukte aus Recyclingpapier bestellen, den Ausgleich des beim Herstellungsprozess entstandenen CO2-Ausstoßes ohne zusätzliche Kosten on top. „Wir haben uns dazu entschieden, alle auf Recyclingpapier gedruckten Druckprodukte ab sofort klimaneutral anzubieten, ohne dass unsere Kunden wie bisher einen Aufpreis dafür zahlen müssen.“ Die Kompensation erfolgt über Klimaschutzspezialisten ClimatePartner.

Klimaneutraler Druck bedeutet, dass bei Bestellungen alle ausgestoßenen Emissionen über ein anerkanntes Klimaschutzprojekt ausgeglichen werden. Den CO2-Fußabdruck der Druckprodukte auf Recyclingpapier hat Onlineprinters vorab gemeinsam mit ClimatePartner berechnet, um die Ausgleichsmenge zu bestimmen. Mit den Mitteln wird ein Projekt gefördert, das Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet schützt und zusätzlich Bäume in Deutschland pflanzt.

Moritz Lehmkuhl, Gründer und CEO von ClimatePartner: „Wir freuen uns, dass Onlineprinters sein ohnehin großes Klimaschutzengagement weiter ausbaut und dabei auch mit neuen, in der Branche einzigartigen Angeboten voran geht. Das Unternehmen zeigt damit eindrucksvoll, dass Verantwortung, Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Geschäftsentwicklung bestens zueinander passen.“

Breites Engagement

Zum Einsatz kommt bevorzugt zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das mit den Siegeln der internationalen Waldzertifizierungssysteme „Forest Stewardship Council“ (FSC) oder „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC) ausgezeichnet ist. Die Onlinedruckerei setzt sich außerdem an vielen weiteren Stellen für Umweltschutz und Klimafreundlichkeit ein. So kommen im Offsetdruck Cradle-to-cradle-zertifizierte mineralölfreie Farben zum Einsatz, außerdem wird chemiefrei und ohne Einsatz von Trinkwasser belichtet. Druckplatten sind durch Recycling hunderprozentig wiederverwertbar.