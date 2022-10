bitkasten begleitet die Deutschen Bahn bei der Digitalisierung

»Wir setzen im Rahmen der auf zehn Jahre angelegten Zusammenarbeit auf eine stabile Plattform, mit der wir unsere Personalpost digitalisieren werden und leisten so einen wichtigen Beitrag zur DB-Strategie Starke Schiene«, so Jessica Wigant, Leiterin Personalservice, der Deutschen Bahn. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe der europaweiten Ausschreibung war für die Deutsche Bahn AG neben der benutzerfreundlichen Bedienung und Aspekten der Nachhaltigkeit die Sicherheit der Lösung von bitkasten. Alle Daten werden verschlüsselt in einem sicheren System übertragen und DSGVO-konform in Deutschland verarbeitet. Konzernweit können DB-Mitarbeitende ihre Abrechnungsbescheinigungen und weitere Post digital via bitkasten und damit ohne E-Mail erhalten. Die Ablösung papiergebundener Prozesse durch digitale Services runden das System ab. Auch Dokumente von z. B. der DEVK, die aufgrund der Gründungsnähe zur Deutsche Bahn besonders die Mitarbeitenden der Verkehrsbranche im Blick hat, können teilweise über den bitkasten empfangen werden.