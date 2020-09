Inspirierende Werkzeuge eines alten Meister

Einzigartige Kunst benötigt keine ausgefallenen Werkzeuge – auch darin spiegelt sich Keith Harings Anspruch, Kunst müsse für alle greifbar sein. Mit den kostenlos verfügbaren und originalgetreu nachempfundenen digitalen Versionen von Keith Harings Tools gibt Adobe nun Kreativen die Möglichkeit, seine Vision fortzuführen und neu zu interpretieren.

Die Kollektion ist Teil einer fortlaufenden Initiative von Adobe, die Werkzeuge historischer Künstler digital zu restaurieren und so deren Kunst und Kreativität heutigen Generationen näher zu bringen und verfügbar zu machen. Diese Initiative wurde 2017 mit der digitalen Nachbildung der Pinsel von Edvard Munch ins Leben gerufen und 2018 mit den Verborgenen Typografien des Bauhaus Dessau fortgesetzt.

Die Pinsel entstanden in Zusammenarbeit mit der Keith Haring Foundation sowie dem preisgekrönten Photoshop-Pinseldesigner Kyle T. Webster. Teil der Kollektion sind Keith Harings bevorzugte Werkzeuge wie Kreide, Marker oder Sprühfarbe – originalgetreu interpretiert für den digitalen Einsatz. Die Keith Haring Brushes sind für Adobe Creative Cloud-Anwender*innen in Fresco- und Photoshop kostenlos verfügbar.

Im Zuge ihrer gemeinsamen Kampagne rufen Adobe und die Keith Haring Foundation außerdem zu einer Creative Challenge auf. Menschen auf der ganzen Welt sind eingeladen, mit den Keith Haring Brushes kreativ zu werden und so ihr persönliches Zeichen für positive Veränderungen zu setzen, indem sie ihre Werke unter Verwendung der Hashtags #AdobexKeithHaring und #Contest via Social Media teilen. Acht Gewinner*innen erhalten einen mit 5.000 US-Dollar (oder den Gegenwert in lokaler Währung) dotierten Preis, eine einjährige Creative-Cloud-Mitgliedschaft und werden auf der weltweit größten Kreativkonferenz Adobe MAX einem breiten Publikum vorgestellt sowie auf Behance und adobe.com vorgestellt.