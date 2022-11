»Catching Feels« Kampange gleich zweimal ausgezeichnet

Die von der Londoner Agentur True in Partnerschaft mit Adobe Stock entwickelte Kampagne wurde bis heute mit einer beeindruckenden Reihe von 16 Preisen ausgezeichnet. »Liebe zum Papier und kreative Leidenschaft verbinden sich in dieser Kampagne«, erläutert Zoe Truchy, Brand and Product Manager bei Mondi, auch mit Blick auf die Marktentwicklung: »True hat beide Elemente, die Liebe wie die Leidenschaft, bestens verstanden und auf dieser Basis eine Kampagne erschaffen. Die außergewöhnliche Visualisierung mit Premium-Bildmaterial von Adobe Stock, nahtlos implementiert in analogen und digitalen Kanälen, macht Papierleidenschaft fühl- und greifbar. Wir sind unglaublich stolz auf die Kampagne und ihren kommerziellen Erfolg.«

Für die Kampagne »Catching Feels« nahmen True und Pergraphica den erstmals vergebenen Best B2B Effectiveness Award sowie den Bronze Award in der Kategorie »Regionale Markteffektivität« mit nach Hause. Die IPA Awards werden seit 1980 verliehen – sie geben Effektivität in der globalen Sprache des Marketings eine vernehmbare Stimme. In aller Welt erhalten Agenturen, Medienunternehmen und Werbetreibende, deren Kommunikationsaktivitäten sich nachweislich auszahlen, alle zwei Jahre die Ehre durch diese Auszeichnung.

Das IPA begründet die Anerkennung wie folgt: »Der weltweit tätige Verpackungs- und Papierhersteller Mondi strebte für seine Premium-Designpapiermarke Pergraphica einen Ausbau des Marktanteils an. Bei dieser Papiersorte zeigen sich die ausgewogenen Markenaufbauaktivitäten von Mondi, die Endbenutzer davon überzeugen sollen, ganz bewusst hochwertiges Qualitätspapier einzusetzen. Zur Strategie gehörten auch eine Partnerschaft mit Adobe, emotionale Filme und digitale Ressourcen sowie die kreative Idee von Catching Feels als Metapher dafür, dass sich Menschen in das Kreativprojekt verlieben.«

