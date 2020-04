In Zeiten von Corona: Live-Demo aus dem Kundencenter

„Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Massnahmen“, lautet ein berühmtes Zitat des englischen Staatsmanns Winston Churchill. Weil länderübergreifende Reisen derzeit praktisch unmöglich sind, sind für die Kontakte mit den Kunden kreative Lösungen gefragt. Zum Beispiel Video-Live-Vorführungen über Skype for Business aus dem Trainingscenter von Müller Martini.

So neulich im Blauen Salon in Rahden, wo Müller Martini einem taiwanesischen Kunden die Vorzüge einer umfangreichen Softcover-Linie mit einem 8000-Takte-Klebebinder KM 610 präsentierte. Während der Demo für den 9000 Kilometer entfernten Kunden wurden vier unterschiedliche Produkte hergestellt und – via Titelspeicher und Messtisch – insgesamt drei Umrüstvorgänge vorgeführt. Die Produkte 1 und 2 waren klebegebundene Broschuren im A4- und A5-Format, Produkt 3 eine klebegebundene Broschur mit Umschlagklappe (Frontschnitt über FA 650), Produkt 4 ein mit Vorsatzbogen und Fälzelstreifen versehener, gefräster Hardcover-Buchblock.

Während der nahezu drei Stunden dauernden Vorführung wirkte Lukas Budde als Kameramann. „Dabei war wichtig“, so der Produktmanager Hardcover/Softcoverbei Müller Martini Buchbindesysteme in Rahden,„dass die Live-Übertragung nie unterbrochen wurde, um beim Kunden nicht den Eindruck zu erwecken, wir würden etwas verheimlichen.“ Inga Wiens, verantwortliche Regional Sales Managerin, zog eine rundum positive Bilanz dieser Online-Premiere: „Alles hat reibungslos geklappt.“ Auch der Kunde zeigte sich in einer ersten Reaktion begeistert. „Nun hoffen wir“, so Inga Wiens, „dass er sich für unsere Lösung entscheidet.“

www.mullermartini.com