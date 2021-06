IGEPA sieht grün

Sicherlich wurden Sie auch schon mit Fragen nach umweltschonenderen Alternativprodukten zu herkömmlichen Folien konfrontiert. Na klar, PVC-freie Folien gibt es schon länger am Markt. Leider zumeist in Preisregionen angesiedelt, welche für den in Frage kommenden Einsatzzweck weit über dem ökonomisch Darstellbaren liegen. Zudem oft noch mit stark mangelhaften technischen Eigenschaften – häufig also nur eine scheinbare Alternative!

Das soll sich jetztändern!

Die IGEPA MasterJet E 200 Trend ist eine unbeschichtete, PVC-freie Folie und kann mit fast allen gängigen Drucksystemen bedruckt werden. Sie ist für den Innenbereich, aber auch für den kurz- bis mittelfristigen Außeneinsatz geeignet. Die Druckergebnisse mit UV- und Latex-Systemen sind hervorragend. Auch mit Eco-Solvent Tinten konnten gute Ergebnisse erzielt werden. Beim Einsatz einiger Solventtinten sind die Ergebnisse nicht immer befriedigend, hier empfehlen wir vorab einen eigenen Test. Durch die, im Vergleich zu PVC, abweichenden Materialeigenschaften sind ggf. Anpassungen in der Handhabung nötig.

Und das Beste noch oben drauf: Die MasterJet E 200 Trend ist zertifiziert, CO2 neutral – bis zu Ihrer Haustür. Darüber hinaus ist MasterJet E 200 Trend lasergeeignet und ebenfalls dafür zertifiziert – und das alles zu einem für diese Folienklasse herausragenden Preis-Leistungsverhältnis – so geht Promotion mit Bewusstsein!

Nutzen Sie die neue Möglichkeit, helfen Sie der Umwelt und erfreuen Sie neue sowie altbekannte Kunden mit zeitgemäßer „Folienperformance“. Passende Laminate in glänzend sowie matt, runden die IGEPA MasterJet E 200 Trend ab und stellen somit eine echte Alternative in diesem Nischensegment da.

Die MasterJet E 200 Trend kann ab jetzt, im neuen Online Store der IGEPA Austria, auf www.igepa.at bestellt werden!