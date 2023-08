IGEPA & die kleinen Dinge im Arbeitsalltag!

(Advertorial) Haben Sie sich je gefragt, ob die kleinen Dinge in unserem Alltag eine immense Auswirkung auf unsere Produktivität und Kosten haben können? Lassen Sie uns tief eintauchen in die Welt des»Kaizen«, einem japanischen Konzept, das besagt: »Veränderung zum Besseren«. In der Geschäftswelt wird es häufig als stetige Verbesserung in kleinen Schritten interpretiert.