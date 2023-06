Richnerstutz AG investiert in einen VUTEk Superwide-Drucker

Das in der Schweiz ansässige Druckunternehmen Richnerstutz AG hat den 100. VUTEk Qr-Serie erworben, um sein erfolgreiches Display Graphics-Geschäft um neue Funktionen und Kapazitäten zu erweitern. Das Unternehmen hat den superbreiten Rolle-zu-Rolle-LED-Drucker VUTEk-Q5r mit UltraClear Coat erworben, um seinen 13 Jahre alten Rolle-zu-Rolle-Drucker VUTEk GS5000r zu ersetzen. Damit ist das Unternehmen der einzige Anwender in der Schweiz, das eine Inline-Klarlackbeschichtung für selbstklebendes Vinyl, LKW-Seitenvorhänge und andere Projekte im Außenbereich anbietet kann.

»Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, die eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht, die nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt sind, da unser Markt in der Schweiz relativ klein ist und wir nicht «, betont André Stutz, Mitinhaber des »Wir decken ein breites Spektrum ab, dazu gehören Fahrzeuganwendungen, Messestände, Gebäude- und Fassadenbeschriftungen, Soft Signage für eine Vielzahl von Anwendungen, einzigartige architektonische Anwendungen, Innendekorationen und vieles mehr. Der VUTEk Q5r wird unser Flaggschiff sein, und wir freuen uns darauf, mit dieser neuen Technologie neue Möglichkeiten für unsere Kunden zu nutzen.«

Die EFI-Drucker der VUTEk Qr-Serie, die als 5- und 3-Meter-Modelle erhältlich sind, wurden entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, über das Drucken hinauszugehen und einen kompletten End-to-End-Workflow – vom RIP bis zum fertigen Produkt – auf derselben Plattform anzubieten. Die Drucker verarbeiten eine Vielzahl flexibler Substrate, benötigen nur 40 cm Material zum Einlegen einer neuen Rolle und drucken mit einer Auflösung von bis zu 1.200 dpi. Der VUTEk Q5r-Drucker bietet eine Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 672 Quadratmetern pro Stunde.

Beide Drucker werden mit CMYK- sowie optionalen LC-, LM-, LK-, weißen und klaren Tinten angeboten, wobei die Option besteht, weiße und klare Tinte zusammen zu verwenden. Die klare Tinte, UltraClear Coat, kann sowohl für dekorative Anwendungen als auch für eine abschließende Schutzbeschichtung verwendet werden. UltraClear Coat druckt inline, gleichzeitig mit dem Bild, was im Vergleich zur Verwendung eines separaten Offline-Beschichtungssystems Zeit spart, und kann ein glänzendes oder mattes Finish erzielen.

Stutz versicherte, dass es ein enormer Wettbewerbsvorteil ist, als erster in der Schweiz einen Inline-Klarlack anbieten zu können, insbesondere für die Außenanwendungen. »Neben der Klarlackierung hat uns das effiziente Inline-Finishing des EFI VUTEk Q5r beeindruckt, sowohl das X-Cutting als auch das Y-Slitting, zusammen mit dem automatischen doppelseitigen Druck und dem ID-Backprint für den Druck von Kundeninformationen auf der Rückseite der Medien in Schwarz oder Weiß. Diese Funktionen machen unsere Produktion effizienter und kostengünstiger, was unsere Wettbewerbsfähigkeit am Schweizer Markt verbessert.«

