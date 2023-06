Bellutti GmbH setzt auf die neue Generation der Latex-Technologie

Bellutti investiert insgesamt in vier neue Drucker. Die erste HP Latex 3600 wurde bereits im Februar installiert, die zweite im Mai. Im Juni folgt die Installation von gleich zwei Druckern. Dazu gehört ein dritter HP Latex 3600 sowie ein HP R2000 Plattendrucker. Das Unternehmen legt neben der hohen Druckqualität auch einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Ein weiteres Entscheidungskriterium war aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem HP Partner Aristo Graphic Austria, die seit Jahren einen guten lokalen Service bieten.

»HP überzeugt uns vor allem durch zwei Dinge: hohe Qualität und Nachhaltigkeit. Beides sind wichtige Anforderungen von uns«, erklärt Manuel Bellutti, CEO, Bellutti GmbH. »Die HP Latex Drucker zeichnen sich durch ihre ökologischen Verträglichkeit aus – das reicht von den wasserlöslichen und geruchsfreien Latex Tinten bis hin zur Rücknahme der leeren Patronen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns der Vor-Ort-Support und die gute Partnerschaft mit HP und Aristo Graphic.«

Die Vielseitigkeit der Latex-Technologie zeigt sich dabei vor allem bei den unterschiedlichen Substraten, die bedruckt werden. So sind Folien ein wachsender Bereich: Sie werden in U-Bahnen ebenso verklebt wie auf Fahrzeugen. Aber auch als Wanddekoration in Läden und Büros eignen sie sich. Darüber hinaus produziert Bellutti auf den HP Latex 3600 Druckern eine Vielzahl unterschiedlicher Formate für die Außenwerbung, von Produktnachbildungen, und 3D-Dummies bis hin zu Formatsprengern oder Full Brandings.

Ein Beispiel für die Kombination nachhaltiger und gleichzeitig hochwertiger Ausdrucke ist das Engagement von Bellutti bei den World Mountain and Trail Running Championships, die vom 6. bis 12. Juni 2023 in Innsbruck-Stubai stattfinden. Für die Veranstaltung wurde Bannermaterial aus recyceltem Post-Consumer-Waste verwendet. Bellutti entwickelte das Material mit. Nach der Veranstaltung geht es an den Hersteller zurück, wird wieder recycelt und zu neuen Bannern verarbeitet.

»Die World Mountain and Trail Running Championships sind eine Veranstaltung, die Leistung und Nachhaltigkeit kombiniert. Sie passt damit perfekt zu unserer – und HPs – Denk- und Handlungsweise«, so Manuel Bellutti weiter. »Unser Ziel ist es, dass die gesamte Außenwerbung, die wir anbringen, wieder recycelt wird. Gleichzeitig soll sie Zuschauer wie Athleten wären der Veranstaltung durch ihre satten, leuchtenden Farben und die gestochen scharfen Drucke begeistern.«

