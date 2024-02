Hahnemühle wird 440 Jahre alt

Am 27. Februar 1584 erhält der Gründervater der Hahnemühle, Papiermacher Merten Spieß, die Gründungsurkunde vom Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Bezahlt wird diese Erlaubnis, eine Papiermühle zu erreichten, mit jährlich festgesetzten Lieferungen feinster, Bogen Urkunden- und Schreibpapier.

»Wir feiern stolz unseren 440. Geburtstag und unseren Weg der Exzellenz: Von den Anfängen als kleine Papiermanufaktur hin zu einer international renommierten Marke mit unvergleichlicher Qualität und Innovationskraft. Unseren Papieren mit dem ikonischen ‚Hahn‘ vertrauen Generationen von Menschen weltweit«, sagt Jan Wölfle, CEO der Hahnemühle Group.

Zu den Innovationen der Hahnemühle gehören im Zeitalter der Industrialisierung – um 1880 – die ersten Filterpapiere für chemische Anwendungen. Es folgen Aktienpapiere, die bis nach Brasilien exportiert werden. Künstler wie Pablo Picasso drucken auf Hahnemühle Papier, Salvador Dalí malt darauf und heute werden Porträts von Queen Elisabeth II. darauf in Museen dieser Welt ausgestellt. Das Papier aus Südniedersachsen erobert den Weltmarkt, die Papiermanufaktur wird zur Papierfabrik. »Von der Renaissance bis zum digitalen Zeitalter: Seit unglaublichen vier Jahrhunderten und vier Jahrzehnten produzieren wir hochwertige Papiere und Anwendungen, die an der Spitze von Kunst, Wissenschaft und Industrie stehen«, ergänzt Jan Wölfle.

Ausschließlich vegane Papiere

Als weltweit erster Hersteller fertigt Hahnemühle seit 1965 ausschließlich vegane Papiere. Im Jahr 1997 erfinden die Papier-Experten die weltweit ersten Digital FineArt Papiere. Papiere, die im Jahr 2010 auf der Internationalen Raumstation ISS mitfliegen. Das heutige Portfolio umfasst Künstlerpapiere, analoge und digitale FineArt, Foto- und Buchdruck-Papiere. Außerdem sind kundenspezifischen Papiere für Life Science Anwendungen und technische Spezialpapiere »Made by Hahnemühle«.

Mit 440jähriger Tradition ist die Hahnemühle eines der weltweit nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Die Papiere aus zertifizierten Zellstoffen oder schnell wachsenden Pflanzenfasern sind in 130 Ländern mit ihren Vorteilen in der CO 2 -Bilanz, Langlebigkeit und Qualität geschätzt.

Zum 440. Geburtstag unterstützt Hahnemühle eine 16.000 Quadratmeter große, mehrjährige Blühwiese als »Green Rooster« Projekt direkt vor der Haustür. Im Juni 2024 ist anlässlich des 440. Geburtstags der Hahnemühle ein großes Blühfest geplant.

