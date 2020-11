gugler* ist Cradle to Cradle-Gold-zertifiziert

Cradle to Cradle ist der höchste Produktionsstandard für ökologisch und gesund produzierte Produkte. Es werden nicht nur die verwendeten Materialien und deren Inhaltsstoffe sowie deren Kreislauffähigkeit genau geprüft, sondern auch der gesamte Verarbeitungsprozess bis hin zum CSR-Management im Unternehmen – dazu zählt die Nutzung von erneuerbarer Energie genauso wie verantwortungsvolles Wassermanagement. Reinhard Gugler, Produktionsleiter bei gugler*: „Wir sind stolz, unseren Kunden einen so einzigartigen Ökologisierungsgrad anbieten zu können. Denn ein Gold-Zertifikat ist eine Garantie, das nachhaltigste Druckprodukt in Händen zu halten, das es derzeit am Markt gibt.“

Von 4 auf 40 zertifizierte Materialien

Vor zehn Jahren startete das Melker Unternehmen mit einer einzigen Cradle to Cradle-zertifizierten Druckfarbe, einem Dispersionslack, einem ungestrichenen und einem gestrichenen Papier. Dabei wurden die Inhaltsstoffe ökotoxikologisch von einem unabhängigen Labor geprüft und gemeinsam mit dem Lieferanten optimiert. Nur, was unschädlich ist für Mensch, Tier und Umwelt, durfte verwendet werden.

Gemeinsam mit den Partnern der 2019 gegründeten Print the Change-Genossenschaft werden seither ständig weitere Komponenten entwickelt. Heute liegt der Cradle to Cradle Certified-Anteil bei gugler* bereits bei 50 Prozent des gesamten Auftragsvolumens – bestehend aus Büchern, Publikationen, Magazinen und seit kurzem auch Cradle to Cradle Certified-Verpackungen. Mit 12. November 2020 wurden heuer insgesamt 40 Materialien Cradle to Cradle-zertifiziert, 18 erhielten Gold, 22 Silber. In den Kriterien Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement gab es ebenfalls Gold. Für die Nutzung erneuerbarer Energien erreichte die Druckerei sogar Platin – nicht zuletzt wegen der hauseigenen Photovoltaik-Anlage, dem recycelbaren Cradle to Cradle-inspirierten Plusenergiegebäude und dem klimapositiven Druck. Alles zusammen führte zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens in Gold.

Sascha Leinberger, Vertriebsleiter gugler* DruckSinn: „Mit einem gugler*-zertifizierten Druckprodukt sind Unternehmen und Verlage auf der sicheren Seite, wenn es um die immer strenger werdenden gesetzlichen Bestimmungen geht, aber auch um das zunehmende ökologische Bewusstsein bei den Konsumenten. Immer mehr Käufer entscheiden aufgrund verlässlicher nachhaltiger Produktionskriterien.“

