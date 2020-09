Cradle to Cradle zertifizierte Graupappe von gugler*

Eines der fünf Kriterien des Cradle to Cradle Certified-Produktstandards ist – neben strengen Richtlinien für Materialgesundheit, Nutzung von erneuerbaren Energien, verantwortungsvolles Wassermanagement und Einhaltung sozialer Standards – die Wiederverwendung des Materials. An diesen Kriterien orientieren sich alle gugler* pureprint-Druckprodukte und damit auch die zertifizierte Graupappe.

Herkömmliche Buchbinderpappe oder Pappe hingegen wird aus unsortiertem Haushaltspapier hergestellt. Dabei werden weder Druckfarben noch Kleber- oder Folienreste entfernt, wodurch gesundheitsbedenkliche Rückstände in die Pappe als auch in die aus hier hergestellten Produkte gelangen können. Deshalb hat auch gugler* sich dazu entschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen und bietet mit Pureprint Recycled C2C ab sofort die weltweit erste Graupappe aus 100% Cradle to Cradle Certified-Recyclingfasern an. In einem ersten Produktionsschritt wurde eine Buchbinderpappe in der Stärke von 2 Millimetern für die Endfertigung von Hardcover-Büchern hergestellt. Weitere Stärken für unterschiedliche Produktanwendungen sind möglich und geplant. Parallel dazu befindet sich auch ein eigenes Rücknahmesystem von Cradle to Cradle-Druckprodukten im Aufbau.

Der Löwenzahn Verlag aus Innsbruck, der sich bereits 2019 dazu entschieden hat, alle Neuerscheinungen als Cradle to Cradle Certified-Bücher zu verlegen, geht auch in Sachen Pappe voran. Mit dem Titel „Backen mit Christina“ verlegt der Löwenzahn Verlag das weltweit erste Hardcover-Buch mit 100% Cradle to Cradle Certified-Buchbinderpappe!

V.l.: Reinhard Gugler, Leiter der Produktion gugler* pure print, Sascha Leinberger, Vertriebsleiter gugler* pure print und Roswitha Sandwieser, Cradle to Cradle Expertin im Haus freuen sich die weltweit erste Cradle to Cradle Certified-Graupappe in ihren Händen zu halten.

