Bei gugler* geht’s weiter!

Die letzten Wochen und Monate waren für Kund*innen, Lieferant*innen und für das Team von gugler* schwierig. Lange war nicht klar, wie der Weg in die Zukunft ausschauen würde. Ernst Gugler dazu: »Im vergangenen Jahr hat mir das Leben die Aufgabe gestellt, aus der Insolvenz heraus einen strategischen Partner und einen Unternehmensnachfolger zu suchen. Mit Daniel Fürstberger habe ich nun jemanden gefunden, der die Einzigartigkeit von gugler* zu schätzen weiß und der mit seiner Erfahrung und seinem Firmennetzwerk das Potenzial hat, die Firma erfolgreich zu führen.«

gugler* DruckSinn druckt weiter

Mit der Leitung von gugler* DruckSinn ist das Versprechen der neuen Geschäftsführung an die Kund*innen verbunden: gugler* hat weiterhin den Anspruch, Ökopionier der Branche mit allen bisherigen Zertifikaten zu sein. Persönliche Beratung durch die bisherigen Ansprechpartner*innen wird weiterhin großgeschrieben. Wie bei seinen bestehenden Firmen wird Daniel Fürstberger auch bei gugler* den Fokus auf den Druck als Kerngeschäft legen. Die oberste Führungsebene arbeitet firmenübergreifend, damit Synergien frühzeitig erkannt werden und die Umsetzung rasch passiert. Mit im Führungsteam ist Sascha Leinberger, der gugler* DruckSinn schon in der Vergangenheit als Vertriebsleiter erfolgreich am Markt positioniert hat.

Daniel Fürstberger betont in diesem Zusammenhang: »gugler* markiert für mich einen aufregenden Wendepunkt: Erstmals kommt zu meinen bestehenden Unternehmen ein Standort in Niederösterreich dazu. Er bildet produktionstechnisch sowie in seiner Positionierung am Druckmarkt eine ideale Ergänzung, indem er Kapazitäten, Produkte und Zertifizierungen bedarfsgerecht erweitert.«

Agentur bleibt ein solides Standbein

»Mit der Agentur gugler* MarkenSinn gewinnen wir außerdem einen wertvollen Geschäftsbereich dazu. Gerade die Produkte rund um barrierefreie und nachhaltige Kommunikation erweitern die Services der Unternehmensgruppe ideal«, bekräftigt Fürstberger. Von der Abteilung für »Neue Medien« hat sich die Agentur gugler* MarkenSinn in den letzten Jahren zu einem Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und zu einem verlässlichen Partner für Website-Entwicklung, Online-Marketing und Corporate Publishing entwickelt. »Daniel Fürstberger legt ein wirtschaftlich gesundes Fundament – eines, auf dem wir unsere Leistungen zuverlässig weiter erbringen können«, Martin Weber, Leitung gugler* MarkenSinn.

www.gugler.at