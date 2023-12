gugler* DruckSinn offen für strategische Investoren und Partner

Gerade von Seiten der Kunden*innen habe man in den letzten Woche viel Zuspruch erhalten. Die Auftragslage ist im Dezember gegenüber dem Vorjahr sogar gestiegen. Die Marke gugler* DruckSinn scheint nach wie vor in Takt und cradle to cradle Druck by gugler* für vielen Kunden*innen ein zentrales Thema in der gedruckten Kommunikation zu sein.

Bezüglich der Gespräche mit potenziellen Investoren und Kooperationspartnern wollte Ernst Gugler noch nicht ins Detail gehen. Die Produktion laufe problemlos, sodass bisher alle Bestellungen zeitgerecht ausgeliefert werden konnten. Das Interesse möglicher Investoren und Kooperationspartner komme sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. Anfang Februar 2024 sollte klar sein, mit wem es für gugler* DruckSinn weitergehen wird. An der grundsätzlichen Ausrichtung – Bench Mark für ökologisch und Schöne Druckprodukte zu sein – werde sich aber mit Sicherheit nichts ändern, versichert Ernst Gugler.

www.gugler.at