Gmund Colors ist Cradle-to-Cradle zertifiziert

Cradle to Cradle Certified ist ein weltweit anerkannter Standard für kreislauffähige Produkte. Zudem ist Gmund Colors jetzt auch CO2- neutral. Gmund Colors ist ein farbiges Papier mit System. das umfasst 48 Farben. Analysen haben ergeben: So viele Farben können Laien wie Profis gleichermaßen gut voneinander unterscheiden. Die bei der Herstellung eingesetzten Rohstoffe sind recyclingfähig. Nach dem Verbrauch kann das Papier in den technischen Kreislauf zurückgeführt werden, beispielsweise als Recycling-Rohstoff.

Gmund hat es geschafft, ein Farbpapier Sortiment mit dem Cradle-to-Cradle-Produktstandard zu zertifizieren und dabei noch gesamt ein Silber-Level zu erreichen. In den Bereichen Materialkreislauf, Energie und Sozialstandards konnte das Unternehmen mit Gmund Colors sogar Gold erzielen.

www.gmund.com