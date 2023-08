Gmund Used überzeugt mit 11 starken Farben

Er wird aus 100 % Altpapier hergestellt und vereint durch die Kombination von kräftigen Farben und hoher Festigkeit alle Anforderungen an den Karton der Zukunft. Gmund Used ist ein hochwertiger Designkarton, der zu 80 % aus einem im Deinked-Verfahren gebleichten Recyclingzellstoff und zu 20 % aus beim Hersteller anfallendem Verpackungsmaterial besteht. Der Karton zeichnet sich durch eine optimale Qualität bei gleichzeitig maximaler Faserverwertung aus.

Die Gmund-Used-Kollektion überzeugt mit zehn kräftigen Farben sowie einem bei Berberich zusätzlich erhältlichen Schwarz. Durch seine Festigkeit eignet sich der Karton besonders gut für den Einsatz als Faltschachtel, Papiertragetasche, Mailing, Cover, Hangtag oder Karte. Die Produktion des Öko-Papiers ist ressourcenschonend. Der bei der Herstellung benötigte Strom wird durch Wasserkraft erzeugt. Damit ist Gmund Used FSC-zertifiziert, CO2-neutral und verfügt als erster farbiger Recyclingkarton über eine Cradle-to-Cradle-Silver-Zertifizierung.

Gmund Used ist in der Grammatur 300 g/m2 erhältlich und für sämtliche Anwendungen und Drucktechniken geeignet. Muster von Gmund Used können unter marketing@berberich.de angefordert werden.