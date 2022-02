»Gemeinsam mit Kunden realisieren wir Visionen«

Insignis Etiketten liefert in nahezu alle Marktsegmente, insbesondere in die Bereiche Lebensmittel und Getränke mit Schwerpunkt Wein und Spirituosen, sowie das Segment Pharma und Kosmetik. Einen wesentlichen Anteil am Kundenstamm haben ebenso ­Industriekunden, unter anderem aus dem Automobilsektor und der Textilindustrie sowie Logistik- und Transportunternehmen. Der Maschinenpark umfasst sowohl Offset-, Buch- und Flexodruck als auch Digitaldruck mit Trockentoner und Inkjet. Der ­UV-Inkjetdruck mit digitaler Inline-Veredelung spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, kreative Lösungen im Druck von Etiketten und flexiblen Verpackungen wirtschaftlich umzusetzen.

Vielfältige gestalterische Möglichkeiten

»Von der gestalterischen Seite haben wir die technischen Möglichkeiten der Labelfire komplett ausgereizt«, beschreibt Anna-Carin Speneder, Leitung Sales Customer Service bei Insignis GmbH, die Nutzung des hybriden Maschinensystems. Mit seinen Möglichkeiten zur Kombination von konventionellen UV-Farben im Flexodruck, von UV-Inkjetfarben im Digitaldruck, digitalem Metallic Doming mit Kaltfolie, matten und glänzenden Spotlackierungen sowie haptischen Relief-Effekten mit einem Lackauftrag bis zu 72 g/m2 bietet das Digitaldrucksystem ein großes Gestaltungspotenzial. Insignis setzt diese vielfältigen Gestaltungselemente ein, um individuelle oder auch ausgefallene Kundenlösungen anzubieten. Bei der Inline-Lackierung mit der Digital Embellishment Unit können drei verschiedene Lack­effekte in einem Durchgang umgesetzt werden, was bei den Fertigungsschritten bis zu drei konventionelle Druckstationen ersetzt.

»Was die Labelfire bei all diesen Möglichkeiten auszeichnet, ist ihre extrem hohe Druckqualität«, hebt Ferdinand Hager, geschäftsführender Gesellschafter der Insignis GmbH, die Konstanz des hybriden Digitaldrucksystems hervor und ergänzt: »Durch ihre Materialvielfalt und die breiten Anwendungsmöglichkeiten lässt sich die Komplexität von Arbeitsschritten in der Produktion reduzieren, was wesentlich zur Produktionsoptimierung beiträgt.« Es ist eine erstaunlich große Bandbreite an Materialien, die Insignis auf der Labelfire verarbeitet, von 30-µm-Monofolien bis zu 250 g/m2-Karton und Tubenlaminaten sowie diversen matten und glänzenden Papieren mit Papier- und PET-Trägermaterial. Auch raue Materialien werden bedruckt; dort ist die Materialvielfalt für den Inkjetdruck etwas geringer.

Ausweitung des Produktportfolios

»Die Frage, was sich bei Insignis durch die Labelfire verändert hat, ist eng mit der Wirtschaftlichkeit der Auflagenhöhe verknüpft, die bei 4.000 Laufmetern liegt“, erklärt Ferdinand Hager und ergänzt: »Das ist der Break-Even für eine Sorte eines Produktes. Bei mehreren Sorten kommen die Vorteile des Digitaldrucks zum Tragen, sodass die Labelfire bis zu mittleren Auflagenhöhen eingesetzt wird«. Durch die digitale Fertigung von Sorten in kleinen bis mittleren Auflagen konnte Insignis die Produktion wesentlich optimieren. Etiketten und Verpackungen werden so äußerst wirtschaftlich produziert. Gerade im Lebensmittelbereich bei pasteurisierfähigen Produkten konnte das Produktportfolio durch die Vorteile der digitalen Fertigung ausgeweitet werden. Dieser Markt mit seiner zunehmenden Sortenvielfalt braucht zeitnahe und kosteneffiziente Lösungen. »Die Reproduzierbarkeit des Druckergebnisses bei wenig Makulatur ist nicht nur ein Faktor von Zeit und Kosten, sondern auch ein Umweltfaktor«, ergänzt Anna-Carin Speneder die Aussage zur Wirtschaftlichkeit und zum ressourcenschonenden Einsatz von Materialien des digitalen Inline-Prozesses.

Vorteile in bestehenden Märkten

Im Bereich Kosmetik ist die Farbkonstanz ein wesentliches Qualitätskriterium. »Das heißt, man druckt einen Job und zwei Wochen später noch einmal und erhält genau das gleiche Ergebnis«, so Anna-Carin Speneder. Auch in bestehenden Märkten bietet die Labelfire die Voraussetzungen, die Design-Ansprüche der Kunden umzusetzen. So hat Insignis im Bereich Kosmetik ein Wickeletikett mit Rückseitendruck am Kleber kreiert, um alle gesetzlichen Anforderungen auf dem Etikett unterzubringen.

Die Kombination von Digitaldruck und Inline-Veredelung in einem Arbeitsgang wird bei Insignis als ein deutlicher Produktionsvorteil angesehen. Dadurch können heute sehr viele Produkte im ­Digitaldruck gefertigt werden, für die früher eine Siebdruckform bzw. Siebdruckeinheit benötigt wurde. Der Fertigungsschritt Siebherstellung entfällt mit der DEU komplett. Hinzu kommt, dass mit

der DEU eine hundertprozentige Passergenauigkeit erreicht wird.

Einflussparameter auf die Wirtschaftlichkeit

»Die Wirtschaftlichkeit der digitalen Fertigung hängt von drei Eckpunkten – Anwendung, Auflagenhöhe in Laufmetern und Sortenvielfalt – ab«, beschreibt Ferdinand Hager die Abhängigkeiten der Parameter. »Wenn man sich innerhalb dieses Dreiecks bewegt, ist die Labelfire plus DEU einzigartig günstig in den Fertigungskosten, da alle Fertigungsschritte inline erfolgen.«

Insignis hat die Möglichkeiten der Labelfire ausgelotet und viel Know-how dazugewonnen. Darauf greifen die Mitarbeiter im Kundenservice zurück, wenn es darum geht, Visionen der Kunden schnell, wirkungsvoll und effizient umzusetzen. »Gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wir Visionen und setzen sie mit digitaler Inline-Fertigung perfekt in Szene«, so Ferdinand Hager. Das zeigt sich in vielen beeindruckenden Etiketten, Banderolen und flexiblen Verpackungen sowie in mehreren Awards, die Insignis bereits gewonnen hat.

