Garda Recycled Print im Lagersortiment bei Europapier

Garda Recycled Print ist ein zweiseitig gestrichenes, 100% Recyclingpapier mit einer natürlichen Färbung. Lange konnte Europapier die Nachfrage nach einem qualitativ hochwertigem, gestrichenen Recyclingpapier nicht stillen. „Die Nachfrage nach Recyclingpapieren ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, in vielen Bereichen wird auf Recyclingqualitäten umgestellt und immer mehr Unternehmen erkennen den Mehrwert und setzen auf Nachhaltigkeit. Daher ist unsere Freude besonders groß, dass es uns, in enger Zusammenarbeit mit Garda, gelungen ist, das Papier auf den Markt zu bringen. In ersten Tests konnte die neue Qualität bereits mit hervorragenden Druckergebnissen überzeugen“, Leopold Novak, Verkaufsleiter graphische Papier Europapier Austria.

Garda Recycled Print ist bei Europapier im Lagersortiment in den Formaten 64×90 und 70×100 von 90 -240 g/m2 verfügbar.