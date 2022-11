Floricolor erweitert Angebot und steigert Umsatz

2018 investierte Floricolor in eine Jet Press 750S und war von deren Geschwindigkeit, Qualität und Umwelteigenschaften beeindruckt. Mit der kürzlichen Anschaffung einer Revoria PC1120 konnte die Druckerei ihr Produktangebot nun weiter ausbauen. Im März 2022 veranstaltete Floricolor einen Tag der offenen Tür. Bei diesem Anlass zeigte man den Kunden das volle Potenzial der Revoria im Tandem-Betrieb mit der Jet Press 750S anhand von Druckmustern und Vorführungen. »Der Tag der offenen Tür war für uns eine erste Gelegenheit, das Leistungspotenzial der Revoria vorzustellen und die Meinung der Kunden einzuholen«, so Floricolor-Geschäftsführer Tiago Yu. »Wir produzierten früher vor allem Hochzeitsalben, doch die Nachfrage in diesem Bereich ist in den letzten Jahren gesunken. Hochzeitseinladungen werden dagegen weiterhin stark nachgefragt und für uns bot sich damit eine Chance, die sinkenden Auftragszahlen für Alben auszugleichen. Das war nur durch die Anschaffung der Revoria möglich. Da wir mit der Maschine jetzt auch große Einbände für Hochzeitsalben drucken können, konnten wir unser Produktangebot erweitern und unseren Umsatz steigern.«

Mit der Revoria PC1120 wurde auch ein neuer Geschäftsbereich ins Leben gerufen. »Unter der Marke »Studio 6« drucken wir Hochzeitseinladungen, Danksagungskarten, Visitenkarten und spezielle Papierwaren. Mit der PC1120 und Weiterverarbeitungsgeräten produzieren wir einzigartige Erzeugnisse mit Spezialfarben wie Gold- und Silberlacken. Neben dem Druck mit Spezialfarben können wir mit der PC1120 auch Substrate unterschiedlichster Stärken, Formate und Art bedrucken – auch Kunststoff.« Die Designer seien von den mit der Revoria erzielten Ergebnissen begeistert, ihnen gefalle insbesondere die Spezialfarben, die Texturen und die Substratvielfalt. Normalerweise sei die Produktion kleiner Auflagen mit Spezialfarben schwierig, aber mit der Revoria PC1120 ist das kein Problem. Die Kunden seien allesamt beeindruckt von der Qualität und den Produktionszeiten.

