Fünfte Jet Press in sieben Jahren

Die Celebrate Digital Printing GmbH gehört zu den großen Playern auf dem deutschen Druckmarkt. Zur Unterstützung des starken Geschäftswachstums hat die Druckerei eine weitere Jet Press 750S sowie die Revoria Press PC1120 von Fujifilm angeschafft, letztere eine Tonerdruckmaschine, die 120 Seiten pro Minute druckt. Celebrate Digital Printing (ehem. Straub Druck & Medien) hatte zuvor schon in zwei Jet Press 720S und zwei Jet Press 750S investiert. Die beiden neuen Maschinen sollen das wachsende Geschäft unterstützen.

„Die Jet Press kennen wir in- und auswendig“, so Geschäftsführer Francisco Martinez. „Wir haben mit beiden Modellen, der Jet Press 720S und der Jet Press 750S, viele Jahre erfolgreich gearbeitet. Derzeit betreiben wir zwei Maschinen des Modells 750S, die für unser Geschäft extrem wichtig sind. Für uns war die Entscheidung für eine weitere Maschine desselben Modells einfach nur logisch. Der Druckmarkt unterliegt starken Veränderungen und uns ist klar, dass uns vielseitige Maschinen helfen können, damit umzugehen. Mit der neuen Investition können wir die Erwartungen an die von uns gewohnte Qualität und schnelle Lieferzeit problemlos erfüllen und zwar unabhängig davon, ob wir auf gestrichenem oder ungestrichenem Papier drucken.“

Die zusätzliche Anschaffung einer Revoria Press PC1120 zeugt von der langjährigen Partnerschaft zwischen Celebrate Digital Printing und Fujifilm. „Derzeit loten wir ihr Potenzial aus. Mit dem Gold- und dem Silber-Toner können wir zum Beispiel Etiketten und Umschläge veredeln. Es gibt jede Menge fantastische Designmöglichkeiten. Die Maschine überzeugt auch mit einer hervorragenden Konstruktion. Ich habe schon viele Druckmaschinen gekauft und die Revoria ist hervorragend. Jede einzelne Komponente ist extrem gut durchdacht.“

celebrate printing